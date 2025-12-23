Βόρεια Κορέα: Ο Κιμ Γιονγκ Ουν εγκαινιάζει ξενοδοχεία με την κόρη του

Πλάνα του βορειοκορεάτη ηγέτη Κιμ Γιονγκ Ουν να παραβρίσκεται σε τελετές εγκαινίων αρκετών ξενοδοχείων στην τουριστική ζώνη, συνοδευόμενος από την κόρη του Τζου Άε, μετέδωσε η κρατική τηλεόραση της χώρας.

Πέντε ξενοδοχεία άνοιξαν το Σάββατο και την Κυριακή στην τουριστική ζώνη Σαμιτζιόν της Βόρειας Κορέας, στο βορειοανατολικό τμήμα της κορεατικής χερσονήσου κοντά στα σύνορα με την Κίνα, όπως ανέφερε το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων KCNA.

North Korea's state-television aired footage of leader Kim Jong Un attending the opening ceremonies of several hotels in a tourist zone of the country with his daughter Ju Ae, as he sought to highlight the country's economic progress. pic.twitter.com/836OQoExxv — ABC News (@ABC) December 23, 2025

Ο ηγέτης της Βόρειας Κορέας Κιμ Γιονγκ Ουν, επιδιώκει να υπογραμμίσει την οικονομική πρόοδο που έχει σημειώσει η χώρα του πριν από ένα σημαντικό συνέδριο του κόμματος που αναμένεται να πραγματοποιηθεί στις αρχές της επόμενης χρονιάς.