Βόρεια Κορέα: Ο Κιμ Γιονγκ Ουν εγκαινιάζει ξενοδοχεία με την κόρη του
Σε μία προσπάθεια να υπογραμμίσει την οικονομική πρόοδο της Βόρεια Κορέας
Πλάνα του βορειοκορεάτη ηγέτη Κιμ Γιονγκ Ουν να παραβρίσκεται σε τελετές εγκαινίων αρκετών ξενοδοχείων στην τουριστική ζώνη, συνοδευόμενος από την κόρη του Τζου Άε, μετέδωσε η κρατική τηλεόραση της χώρας.
Πέντε ξενοδοχεία άνοιξαν το Σάββατο και την Κυριακή στην τουριστική ζώνη Σαμιτζιόν της Βόρειας Κορέας, στο βορειοανατολικό τμήμα της κορεατικής χερσονήσου κοντά στα σύνορα με την Κίνα, όπως ανέφερε το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων KCNA.
Ο ηγέτης της Βόρειας Κορέας Κιμ Γιονγκ Ουν, επιδιώκει να υπογραμμίσει την οικονομική πρόοδο που έχει σημειώσει η χώρα του πριν από ένα σημαντικό συνέδριο του κόμματος που αναμένεται να πραγματοποιηθεί στις αρχές της επόμενης χρονιάς.