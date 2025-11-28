Κακοκαιρία Adel: Νεροποντή και χαλάζι πλημμύρισαν μαγαζιά στην Μυτιλήνη

Αυτή την ώρα η Μυτιλήνη, δοκιμάζεται από μια πραγματικά σφοδρή και ασταμάτητη καταιγίδα, με βροχή που πέφτει σαν καταρράκτης και χαλάζι που χτυπάει αδυσώπητα.

Οι δρόμοι έχουν μετατραπεί σε χείμαρρους, κάνοντας την κυκλοφορία είτε με τα πόδια είτε με αυτοκίνητο εξαιρετικά επικίνδυνη.

Σύμφωνα με το lesvosnews, η κατάσταση στο κέντρο είναι δραματική, με σοβαρές καταστροφές να έχουν προκληθεί στα καταστήματα στην πρωτεύουσα του νησιού στην οδό Ερμού εξαιτίας της πλημμύρας.

Στο έλεος της κακοκαιρίας Adel και το Κρανίδι του Δημου Ερμιονίδας καθώς έπεσαν δέντρα σε κεντρικά σημεία της πρωτεύουσας καθώς και πολλοί δρόμοι μετατράπηκαν σε χειμάρρους με αποτέλεσμα να κοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων σε πολλά σημεία της περιοχής.

Η πυροσβεστική υπηρεσία βρίσκεται επί ποδός.

Μεγάλα είναι τα προβλήματα από σφοδρές χαλαζοπτώσεις και σε Μονεμβασία και Κεφαλονιά.

Δείτε στιγμιότυπα:

Η Περιφέρεια απευθύνει έκκληση προς τους οδηγούς να είναι εξαιρετικά προσεκτικοί και να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις, καθώς υπάρχουν πολλά σημεία στα οποία σημειώνονται μικρές αλλά και μεγάλες κατολισθήσεις και οι συνθήκες παραμένουν επικίνδυνες.

