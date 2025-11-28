Κακοκαιρία Adel: Ισχυρές καταιγίδες την επόμενη ώρα σε Κυκλάδες και Μυτιλήνη

Κυκλάδες και Βορειοανατολικό Αιγαίο και ειδικά στη Μυτιλήνη, είναι οι περιοχές που θα βρεθούν στο επίκεντρο της κακοκαιρίας Adel.

Όπως φαίνεται και στον χάρτη, γραμμή ισχυρών καταιγίδων αναμένεται να σημειωθούν την επόμενη ώρα -περίπου στις 15:00 το μεσημέρι της Παρασκευής σε Βορειοανατολικό Αιγαίο, την Μυτιλήνη και τις Κυκλάδες με κύρια χαρακτηριστικά τις ηλεκτρικές κενώσεις αλλά και τις καταιγίδες.

Κακοκαιρία Adel: Πάνω από 130 χιλιοστά βροχής στην Πελοπόννησο

Σημαντικά ύψη βροχής καταγράφηκαν σε Αττική, Πελοπόννησο και Εύβοια από το πέρασμα της κακοκαιρίας «Adel».

Σε αρκετές περιοχές της Αθήνας παρατηρήθηκαν πλημμυρικά φαινόμενα, καθώς από τις πρώτες πρωινές ώρες της Παρασκευής (28/11) καταγράφηκαν περισσότερα από 50 χιλιοστά βροχής.

Σύμφωνα με τα δεδομένα των αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του δικτύου του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών/meteo.gr, σε Φάληρο, Άλιμο και Πεντέλη έπεσαν 56 χιλιοστά βροχής.

Σε άλλες περιοχές της Αθήνας καταγράφηκαν μεταξύ 30 και 50 χιλιοστά βροχής από τα μεσάνυχτα της Παρασκευής έως τις 12:00.

Έντονες βροχοπτώσεις παρατηρήθηκαν στην Πελοπόννησο και στην Εύβοια. Στην Τακτικούπολη Τροιζήνας καταγράφηκαν 137 χιλιοστά βροχής, στο Κρανίδι 91mm και στη Λακωνία 69mm.

Κακοκαιρία Adel: Πότε θα αρχίσουν να εξασθενούν τα φαινόμενα

Σύμφωνα με τα μετεωρολόγο, Γιώργο Τσατραφύλλια, στη δυτική Ελλάδα τα φαινόμενα αναμένεται να αρχίσουν να εξασθενούν από το μεσημέρι και μετά, ενώ από αύριο το απόγευμα και ξεκινώντας από τα ανατολικά προβλέπεται σταδιακή αποδρομή της κακοκαιρίας.

Ιδιαίτερα έντονο ήταν το πέρασμα της κακοκαιρίας και στην Αττική, ήδη από τις πρώτες πρωινές ώρες. Τα θερμά νερά του Σαρωνικού φαίνεται πως τροφοδότησαν το καιρικό σύστημα με σημαντική ενέργεια, οδηγώντας στην εκδήλωση μεγάλων ραγδαιοτήτων, αλλά και εκατοντάδων αστραπών και κεραυνών που έκαναν τη νύχτα να μοιάζει με μέρα σε αρκετές περιοχές.

Οι μετεωρολογικοί σταθμοί του Εθνικού Αστεροσκοπείου κατέγραψαν ύψη βροχής που ξεπέρασαν τα 50 χιλιοστά, ενώ τα φαινόμενα, έστω και με μικρότερες εντάσεις, αναμένεται να συνεχιστούν έως το μεσημέρι.