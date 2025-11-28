Κακοκαιρία Adel: Πότε θα αρχίσουν να εξασθενούν τα φαινόμενα - Η πρόβλεψη Τσατραφύλλια

Σε αυξημένη επιφυλακή παραμένουν και σήμερα αρκετές περιοχές της χώρας λόγω της κακοκαιρίας Adel, η οποία συνεχίζει να προκαλεί έντονα καιρικά φαινόμενα, με μεγάλους όγκους βροχής και ισχυρή ηλεκτρική δραστηριότητα.

Σύμφωνα με τα μετεωρολόγο, Γιώργο Τσατραφύλλια, στη δυτική Ελλάδα τα φαινόμενα αναμένεται να αρχίσουν να εξασθενούν από το μεσημέρι και μετά, ενώ από αύριο το απόγευμα και ξεκινώντας από τα ανατολικά προβλέπεται σταδιακή αποδρομή της κακοκαιρίας.

Ιδιαίτερα έντονο ήταν το πέρασμα της κακοκαιρίας και στην Αττική, ήδη από τις πρώτες πρωινές ώρες. Τα θερμά νερά του Σαρωνικού φαίνεται πως τροφοδότησαν το καιρικό σύστημα με σημαντική ενέργεια, οδηγώντας στην εκδήλωση μεγάλων ραγδαιοτήτων, αλλά και εκατοντάδων αστραπών και κεραυνών που έκαναν τη νύχτα να μοιάζει με μέρα σε αρκετές περιοχές.

Οι μετεωρολογικοί σταθμοί του Εθνικού Αστεροσκοπείου κατέγραψαν ύψη βροχής που ξεπέρασαν τα 50 χιλιοστά, ενώ τα φαινόμενα, έστω και με μικρότερες εντάσεις, αναμένεται να συνεχιστούν έως το μεσημέρι.