Από τον παγετό στον νοτιά: Αλλάζει ραγδαία το σκηνικό του καιρού μετά την Πρωτοχρονιά

Σε εντυπωσιακά χαμηλά επίπεδα κινήθηκαν σήμερα ανήμερα της Πρωτοχρονιάς σε πολλές περιοχές της ώρας τα επίπεδα θερμοκρασίας.

Στη Βλάστη Κοζάνης, το Νευροκόπι και τα Γρεβενά ο υδράργυρος έπεσε έως και τους -14 βαθμούς Κελσίου, επιβεβαιώνοντας το έντονο ψυχρό κύμα που επηρέασε τη χώρα και έφερε χιονια σε αρκετές περιοχές.

Τις επόμενες ώρες ωστόσο το σκηνικό του καιρού αλλάζει και πάλι. Το νέο σκηνικό του καιρού θα διαμορφώσει πλέον ο ισχυρός νοτιάς που θα φτάσει ώς και τα 6μποφόρ. Ως αποτέλεσμα ο πρωινός παγετός θα υποχωρήσει σταδιακά.

Συμφωνα με την μετωρολόγο της ΕΡΤ, Νικολέτα Ζιακοπούλου, η ψύχρα και το έντονο κρύο θα δώσουν τη θέση τους σε υψηλότερες θερμοκρασίες, με τον υδράργυρο να ανεβαίνει σε διψήφιες τιμές, αγγίζοντας το μεσημέρι τους 12 με 14 βαθμούς Κελσίου.

Από το μεσημέρι της Παρασκευής αναμένονται τοπικές βροχές στα δυτικά, ενώ χιονοπτώσεις θα σημειωθούν κυρίως στα ορεινά της Ηπείρου.

Το Σαββατοκύριακο ο νοτιάς θα ενισχυθεί περαιτέρω, φτάνοντας τοπικά τα 8 μποφόρ στο βόρειο Αιγαίο, με αποτέλεσμα την περαιτέρω άνοδο της θερμοκρασίας. Σε ορισμένες περιοχές της νότιας χώρας και κυρίως στην Κρήτη, ο υδράργυρος ενδέχεται να φτάσει ακόμη και τους 20 βαθμούς Κελσίου.

Ήπιες θερμοκρασίες αναμένεται να επικρατήσουν έως και τα Θεοφάνια, με βροχές κατά διαστήματα στα δυτικά, τα νότια και το ανατολικό Αιγαίο.