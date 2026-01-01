Καιρός: Δυσάρεστα νέα για το 2026 - Αναμένεται να είναι από τις θερμότερες χρονιές της Ιστορίας

Η άνοδος της θερμοκρασίας συνδέεται άμεσα με τις ανθρώπινες δραστηριότητες και τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου, σύμφωνα με τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών

Δημήτρης Δρίζος

Καιρός: Δυσάρεστα νέα για το 2026 - Αναμένεται να είναι από τις θερμότερες χρονιές της Ιστορίας
ΚΑΙΡΟΣ
5'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Οι προβλέψεις διεθνών οργανισμών δείχνουν ότι το 2026 αναμένεται να βρεθεί ανάμεσα στα θερμότερα χρόνια που έχουν ποτέ καταγραφεί στη Γη.

Η εκτίμηση αυτή, που δημοσιοποιήθηκε από το Μετεωρολογικό Γραφείο του Ηνωμένου Βασιλείου (Met Office), βασίζεται σε πρόσφατες μελέτες που αποκαλύπτουν μια συνεχή αύξηση της μέσης παγκόσμιας θερμοκρασίας, με τιμές που ξεπερνούν προηγούμενα ρεκόρ, ενισχύοντας την επείγουσα ανάγκη περιορισμού της υπερθέρμανσης και των σοβαρών επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής σε παγκόσμιο επίπεδο.

Η άνοδος της θερμοκρασίας συνδέεται άμεσα με τις ανθρώπινες δραστηριότητες και τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου, σύμφωνα με τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών (ΟΗΕ): «Τα κύρια αέρια του θερμοκηπίου που προκαλούν την κλιματική αλλαγή είναι το διοξείδιο του άνθρακα και το μεθάνιο. Προέρχονται, για παράδειγμα, από τη χρήση βενζίνης για αυτοκίνητα ή την καύση άνθρακα για θέρμανση κτιρίων».

Οι προβλέψεις για το 2026 θέτουν νέα δεδομένα στην προσπάθεια των κρατών να τηρήσουν τις δεσμεύσεις τους σε διεθνείς συμφωνίες, όπως η Συμφωνία του Παρισιού, που έχει ως βασικό στόχο να αποτραπεί η αύξηση της θερμοκρασίας πάνω από κρίσιμα όρια.

stigmiotypo-o8onhs-2026-01-01-122043.jpg

Πρόβλεψη για το 2026: Νέο ρεκόρ θερμοκρασίας

Το δημοσιευμένο πόρισμα εκτιμά ότι η μέση παγκόσμια θερμοκρασία το 2026 θα φτάσει 1,46°C πάνω από τα προ-βιομηχανικά επίπεδα (1850-1900), με εύρος πιθανών τιμών από 1,34°C έως 1,58°C. Πρόκειται για τιμή ελαφρώς κάτω από το ρεκόρ των 1,55°C που είχε καταγραφεί το 2024, το υψηλότερο μέχρι σήμερα. Το Met Office τονίζει ότι η πρόβλεψη «συνηγορεί ότι το 2026 είναι πιθανό να είναι ένα από τα τέσσερα θερμότερα χρόνια που έχουν καταγραφεί στη μέση παγκόσμια θερμοκρασία».

Η παρατήρηση των παγκόσμιων θερμοκρασιών ξεκινά από το 1850 και καταδεικνύει μια έντονη τάση ανόδου τις τελευταίες δεκαετίες. Ο Άνταμ Σκάιφ, επικεφαλής της ομάδας παγκόσμιων προβλέψεων του Met Office, εξήγησε: «Τα τελευταία τρία χρόνια πιθανόν έχουν ξεπεράσει το 1,4°C και περιμένουμε ότι το 2026 θα είναι το τέταρτο συνεχόμενο έτος που συμβαίνει αυτό. Πριν από αυτή την ξαφνική αύξηση, η παγκόσμια θερμοκρασία δεν είχε ξεπεράσει το 1,3°C».

Τα στοιχεία επιβεβαιώνουν ότι το 2026 θα συνεχίσει τη σειρά ετών με ιδιαίτερα υψηλές θερμοκρασίες. Ο Νικ Ντάνστοουν, επικεφαλής μετεωρολόγος, σημείωσε: «Το 2024 καταγράφηκε η πρώτη προσωρινή υπέρβαση του 1,5°C και η πρόβλεψη για το 2026 δείχνει ότι είναι πιθανό να επαναληφθεί. Αυτό υπογραμμίζει πόσο γρήγορα πλησιάζουμε τον στόχο του 1,5°C της Συμφωνίας του Παρισιού».

Η Συμφωνία του Παρισιού και οι προκλήσεις της υπερθέρμανσης

Η Συμφωνία του Παρισιού, που εγκρίθηκε το 2015 στη Διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών για την Κλιματική Αλλαγή (COP21), θέτει ως στόχο τον περιορισμό της αύξησης της μέσης παγκόσμιας θερμοκρασίας στους 2°C, με προσπάθεια να περιοριστεί ακόμα περισσότερο στο 1,5°C. Η συμφωνία τέθηκε σε ισχύ τον Νοέμβριο του 2016 και σήμερα έχει 194 συμμετέχοντες, συμπεριλαμβανομένων χωρών και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Το πλαίσιο της συμφωνίας απαιτεί από τα κράτη να επανεξετάζουν κάθε πέντε χρόνια τα εθνικά τους σχέδια για μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και την ενίσχυση της προσαρμογής στις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής. Τα σχέδια αυτά, γνωστά ως Εθνικά Καθορισμένα Συμβολές (NDCs), περιλαμβάνουν πολιτικές μείωσης εκπομπών αλλά και στρατηγικές ανθεκτικότητας σε ακραία καιρικά φαινόμενα.

Επιπλέον, η συμφωνία παρέχει χρηματοδότηση σε αναπτυσσόμενες χώρες για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και θεσπίζει μηχανισμούς διαφάνειας για την παρακολούθηση και αξιολόγηση των δεσμεύσεων. Ο ΟΗΕ τονίζει ότι «η συμφωνία παρέχει ένα διαρκές πλαίσιο για την καθοδήγηση των παγκόσμιων προσπαθειών για δεκαετίες» και σηματοδοτεί την αρχή της μετάβασης σε έναν κόσμο με καθαρές εκπομπές.

Κίνδυνοι από υπέρβαση του 1,5°C

Η επιστημονική κοινότητα προειδοποιεί ότι η υπέρβαση του ορίου των 1,5°C αυξάνει τον κίνδυνο σοβαρών επιπτώσεων από την κλιματική αλλαγή και περιορίζει τις δυνατότητες προσαρμογής. Το Met Office επισημαίνει ότι ακόμη και προσωρινή υπέρβαση επιδεινώνει τις συνέπειες και δυσκολεύει την προσπάθεια περιορισμού της ζημιάς.

Ο Παγκόσμιος Μετεωρολογικός Οργανισμός (WMO) αναφέρει ότι το σημερινό επίπεδο υπερθέρμανσης είναι 1,37°C πάνω από τον μέσο όρο της περιόδου 1850-1900, βασιζόμενος σε δεδομένα της τελευταίας δεκαετίας και προβλέψεις για το διάστημα 2015-2034. Σύμφωνα με το Met Office, «η επιστήμη έχει επανειλημμένα προειδοποιήσει ότι η υπέρβαση του 1,5°C οδηγεί σε αυξημένα ακραία καιρικά φαινόμενα και περιορίζει τις δυνατότητες προσαρμογής».

Η διαδικασία αναθεώρησης που θεσπίζει η Συμφωνία του Παρισιού στοχεύει στην ενθάρρυνση πιο φιλόδοξων μέτρων για τη διατήρηση της υπερθέρμανσης κάτω από τα συμφωνημένα όρια. Το 2023, η πρώτη «παγκόσμια αποτίμηση» αξιολόγησε την πρόοδο και παρότρυνε τα κράτη να ενισχύσουν τις δράσεις τους, προκειμένου να αποφευχθεί η υπέρβαση των συμφωνημένων θερμοκρασιών. Η εφαρμογή της συμφωνίας είναι κρίσιμη όχι μόνο για την επίτευξη των κλιματικών στόχων, αλλά και για τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης, που περιλαμβάνουν τη μείωση εκπομπών και την αύξηση της ανθεκτικότητας στις περιβαλλοντικές προκλήσεις.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
13:40ΕΛΛΑΔΑ

Παντρεύονται Κωνσταντίνος Μητσοτάκης και Μαρία Σάκκαρη!

13:39ΚΟΣΜΟΣ

Μακρόν: «Θα εργαστώ μέχρι το τελευταίο δευτερόλεπτο» της θητείας μου - Η πρωτοχρονιάτικη δέσμευσή του εν μέσω πολιτικής κρίσης

13:37ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Παρουσία Τασούλα η δοξολογία για τον εορτασμό του νέου έτους στον Καθεδρικό Ναό Αθηνών

13:33LIFESTYLE

Τηλεθέαση: Με ποιο κανάλι άλλαξαν χρόνο οι τηλεθεατές;

13:29ΕΛΛΑΔΑ

Αυτοί είναι 10 έξυπνοι τρόποι να αξιοποιήσουμε ό,τι περίσσεψε από το τραπέζι της Πρωτοχρονιάς

13:20ΚΟΣΜΟΣ

Ο Ντόναλντ Τραμπ χλεύασε την πολιτογράφηση του ζεύγους Κλούνεϊ - Tι έγραψε για τη γαλλική υπηκοότητα που έλαβαν

13:19ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: Νεαρός τραυματίστηκε σοβαρά στο μάτι – Η σωτήρια επέμβαση των γιατρών

13:14ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΠΑΟΚ: Υποδέχθηκε το 2026 με εντυπωσιακό pyroshow για τα 100 χρόνια ζωής

13:13ΚΟΣΜΟΣ

Η NASA μόλις άκουσε κάτι παράξενο στον Άρη και δεν μοιάζει με τίποτα που έχει καταγραφεί ξανά

13:11ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός: Οριστικά χωρίς Γουόρντ και ΜακΚίσικ οι Πειραιώτες

13:08ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

AEK: Οριστική συμφωνία με Βάργκα, έρχεται στην Ελλάδα για τις υπογραφές

13:00WHAT THE FACT

Αυτό το απλό «κόλπο» είναι το μυστικό της πραγματικής ευτυχίας; Γράψτε ένα μήνυμα στον μελλοντικό σας εαυτό

12:56ΚΟΣΜΟΣ

Πρωτοχρονιά 2026: Κάηκε εκκλησία στο Άμστερνταμ, δύο νεκροί έφηβοι από πυροτεχνήματα στη Γερμανία, τραυματισμοί στη Νάπολη, 400 συλλήψεις στο Βερολίνο

12:54ΚΟΣΜΟΣ

Τα ανατριχιαστικά μηνύματα του ChatGPT - Πώς έστρεψε 56χρονο να δολοφονήσει τη μητέρα του

12:45ΕΛΛΑΔΑ

Έβαλαν... φρένο στο ποτό οι Έλληνες: Μόλις 62 θετικά αλκοτέστ σε 6.129 ελέγχους την Πρωτοχρονιά

12:45ΕΛΛΑΔΑ

Πρωτοχρονιά 2026: Στην Κρήτη γεννήθηκαν τα πρώτα μωράκια του νέου έτους

12:35ΕΛΛΑΔΑ

Η «Δράκαινα της Μάνης»: Η serial killer με το παραθείο που ήθελε να ξεκληρίσει όλο το χωριό

12:35ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Αρχιεπίσκοπος Κρήτης Ευγένιος: «Δεν μου αρέσουν οι μονόλογοι κηρυγματικού τύπου»

12:28ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός AKTOR - Ολυμπιακός: Ανακοινώθηκαν οι διαιτητές του μεγάλου ντέρμπι

12:23ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Δυσάρεστα νέα για το 2026 - Αναμένεται να είναι από τις θερμότερες χρονιές της Ιστορίας

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
09:16ΕΛΛΑΔΑ

Λουτράκι: Kαρχαρίας κολυμπάει σε ρηχά νερά δίπλα στην παραλία

11:31ΚΟΣΜΟΣ

«Δεκάδες νεκροί και πάνω από 100 τραυματίες» - Πρώτες απαντήσεις της αστυνομίας για τη φονική έκρηξη στο Κραν Μοντανά

12:45ΕΛΛΑΔΑ

Έβαλαν... φρένο στο ποτό οι Έλληνες: Μόλις 62 θετικά αλκοτέστ σε 6.129 ελέγχους την Πρωτοχρονιά

12:19ΚΑΙΡΟΣ

Χιόνια στα νησιά: «Είδαν άσπρη μέρα» Νάξος, Τήνος, Σαμοθράκη, Λήμνος

12:54ΚΟΣΜΟΣ

Τα ανατριχιαστικά μηνύματα του ChatGPT - Πώς έστρεψε 56χρονο να δολοφονήσει τη μητέρα του

11:28ΚΟΣΜΟΣ

Η πιο μεταδοτική ασθένεια στον κόσμο καταγράφηκε σε δύο μεγάλα αεροδρόμια των ΗΠΑ - Τα συμπτώματα

14:25ΕΛΛΑΔΑ

Μπλόκα αγροτών - ΕΛ.ΑΣ.: Αν μπορείτε μην γυρίσετε Κυριακή - Οι εναλλακτικές οδοί και η επερχόμενη κακοκαιρία - Χάρτες

16:52ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Απόλυτη ανατροπή από Αρναούτογλου - Από τα χιόνια στους... 18 βαθμούς σε λίγες ώρες

07:56ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Από την ψύξη στην... απόψυξη - Αλλάζει ραγδαία το σκηνικό μετά τα χιόνια και το κρύο

11:47ΕΛΛΑΔΑ

Νέες ταυτότητες: Πότε λήγει η προθεσμία - Πόσο κοστίζει η έκδοσή

12:23WHAT THE FACT

Το ραδιόφωνο της «Ημέρας της Κρίσης» έκανε την πρώτη μετάδοση για το 2026 - Η μυστηριώδης λέξη

11:43WHAT THE FACT

Ερεύνησαν την Ανταρκτική και βρήκαν 300 υποβρύχιες κατασκευές σε βάθος έως 4.000 μέτρων

08:08ΚΟΣΜΟΣ

Τραγωδία στις Άλπεις - Νεκροί και τραυματίες από έκρηξη σε μπαρ στο πολυτελές χιονοδρομικό θέρετρο Κραν Μοντανά

11:18ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Ναύπακτος: «Φάντασμα» η οικιακή βοηθός των νεκρών αδερφών με τη διαθήκη στα χέρια -Βρέθηκε μπουκάλι οινόπνευμα δίπλα στα πτώματα

09:54TRAVEL

Αυτό είναι το χωριό της Λάρισας που μοιάζει να αιωρείται ανάμεσα σε δύο κόσμους

12:23ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Δυσάρεστα νέα για το 2026 - Αναμένεται να είναι από τις θερμότερες χρονιές της Ιστορίας

12:56ΚΟΣΜΟΣ

Πρωτοχρονιά 2026: Κάηκε εκκλησία στο Άμστερνταμ, δύο νεκροί έφηβοι από πυροτεχνήματα στη Γερμανία, τραυματισμοί στη Νάπολη, 400 συλλήψεις στο Βερολίνο

13:40ΕΛΛΑΔΑ

Παντρεύονται Κωνσταντίνος Μητσοτάκης και Μαρία Σάκκαρη!

08:54WHAT THE FACT

Ούτε στους 19 ούτε στους 21 βαθμούς Κελσίου: Η ιδανική θερμοκρασία για το σπίτι σας

10:07ΚΟΣΜΟΣ

Έκρηξη στο ελβετικό θέρετρο Κραν Μοντανά: Αναφορές για 10 νεκρούς, φόβοι για 40 - Γιατί έκλεισε ο εναέριος χώρος

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ