Τραμπ: Βίντεο από τις επιχειρήσεις στο νησί Χάργκ

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δημοσίευσε στο Truth Social βίντεο που δείχνει τις σημερινές επιθέσεις εναντίον ιρανικών στρατιωτικών στόχων στο νησί Χαργκ, στο βόρειο τμήμα του Περσικού Κόλπου, το οποίο λειτουργεί ως λιμενικός κόμβος για την εξαγωγή έως και του 90% των πετρελαϊκών προϊόντων που εξάγονται από το Ιράν.

Footage has now been published by President Donald J. Trump showing today’s strikes against Iranian military targets on Kharg Island in the Northern Persian Gulf, which acts as a port hub for the export of up to 90% of oil products leaving Iran. In the footage, strikes can be… pic.twitter.com/WH3iWw74sE — OSINTdefender (@sentdefender) March 14, 2026

Στο βίντεο, φαίνονται επιθέσεις που στοχεύουν μια αεροπορική βάση, συμπεριλαμβανομένων επιθέσεων που προκάλεσαν κρατήρες στον διάδρομο προσγείωσης της βάσης, καθώς και σε πολλές άλλες τοποθεσίες, οι οποίες πιθανώς περιλαμβάνουν αμυντικά συστήματα και θέσεις εκτόξευσης πυραύλων που λειτουργούν υπό την ευθύνη του Σώματος των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης του Ιράν.

Σύμφωνα δε με τον ίδιο στο στόχαστρο των επιθέσεων μπήκαν και αποθήκες στις οποίες το Ιράν κρατά ναυτικές νάρκες

Διαβάστε επίσης