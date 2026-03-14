Τραμπ: Βίντεο από τις επιχειρήσεις στο νησί Χάργκ
Χτυπήθηκαν αεροδρόμια, αποθήκες, αμυντικά συστήματα και άλλα
Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δημοσίευσε στο Truth Social βίντεο που δείχνει τις σημερινές επιθέσεις εναντίον ιρανικών στρατιωτικών στόχων στο νησί Χαργκ, στο βόρειο τμήμα του Περσικού Κόλπου, το οποίο λειτουργεί ως λιμενικός κόμβος για την εξαγωγή έως και του 90% των πετρελαϊκών προϊόντων που εξάγονται από το Ιράν.
Στο βίντεο, φαίνονται επιθέσεις που στοχεύουν μια αεροπορική βάση, συμπεριλαμβανομένων επιθέσεων που προκάλεσαν κρατήρες στον διάδρομο προσγείωσης της βάσης, καθώς και σε πολλές άλλες τοποθεσίες, οι οποίες πιθανώς περιλαμβάνουν αμυντικά συστήματα και θέσεις εκτόξευσης πυραύλων που λειτουργούν υπό την ευθύνη του Σώματος των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης του Ιράν.
Σύμφωνα δε με τον ίδιο στο στόχαστρο των επιθέσεων μπήκαν και αποθήκες στις οποίες το Ιράν κρατά ναυτικές νάρκες