ΗΠΑ: Διέταξαν αποχώρηση του μη απαραίτητου προσωπικού από την πρεσβεία στο Ομάν

Ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο ανεβαίνει στη σκηνή κατά τη διάρκεια τελετής ύψωσης της σημαίας για τους Αμερικανούς ομήρους και τους παράνομα κρατούμενους στο Στέιτ Ντιπάρτμεντ, τη Δευτέρα 9 Μαρτίου 2026 στην Ουάσινγκτον.

Η διπλωματία των ΗΠΑ διέταξε χθες Παρασκευή το μη απολύτως αναγκαίο προσωπικό της πρεσβείας στο Ομάν και τα μέλη των οικογενειών του να αποχωρήσουν από το σουλτανάτο, εξαιτίας των κινδύνων που συνδέονται με τον πόλεμο εναντίον του Ιράν.

Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ δημοσιοποίησε επικαιροποιημένη οδηγία προς αυτό κάνοντας λόγο περί «απειλής που εγείρεται» από τα μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα και τους πυραύλους που εξαπολύει ο ιρανικός στρατός καθώς και για μεγάλα προβλήματα «στην αεροπορική κίνηση».

Δυο άνθρωποι σκοτώθηκαν εξαιτίας πλήγματος drone στο βόρειο Ομάν, μετέδωσε χθες Παρασκευή κρατικό μέσο ενημέρωσης, καθώς το Ιράν συνεχίζει να εξαπολύει πλήγματα αντιποίνων σε γειτονικά κράτη.

