Λίβανος: Βάση κυανοκράνων χτυπήθηκε από το Ισραήλ
Κορυφώνεται η ένταση στον Λίβανο, με νεότερο περιστατικό αυτό στο οποίο οβίδες του ισραηλινού πυροβολικού έπεσαν στο εσωτερικό της βάσης που φιλοξενεί την ταξιαρχία από το Νεπάλ της ειρηνευτικής δύναμης UNIFIL.
Σύμφωνα με τις αναφορές του πρακτορείου ANI, η επίθεση σημειώθηκε στην πόλη Μαΐς αλ Τζάμπαλ, μια περιοχή που βρίσκεται στο επίκεντρο των συγκρούσεων τις τελευταίες ημέρες.
Το περιστατικό αυτό έρχεται σε μια στιγμή που ο ισραηλινός στρατός εντείνει τις πιέσεις του στον νότο, με παράλληλα αεροπορικά πλήγματα να σημειώνονται σε περιοχές νοτίως του ποταμού Λιτάνι αλλά και στα προάστια της Βηρυτού.
