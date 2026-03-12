Υπουργός Άμυνας Ισραήλ: Θα επεκτείνουμε τις επιχειρήσεις στο Λίβανο εάν δεν σταματήσουν οι ρουκέτες

Ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ, Ίσραελ Κατζ, δήλωσε ότι το Ισραήλ θα επεκτείνει σημαντικά τις στρατιωτικές του δραστηριότητες στο Λίβανο, εάν η λιβανική κυβέρνηση δεν καταφέρει να αποτρέψει τις επιθέσεις της Χεζμπολάχ εναντίον των κοινοτήτων του βόρειου Ισραήλ.

«Σταματήστε τις ρουκέτες κατά του Ισραήλ, ειδάλλως θα το κάνουμε εμείς»

Μιλώντας μετά από μια αξιολόγηση της ασφάλειας με ανώτερους στρατιωτικούς και αξιωματούχους των μυστικών υπηρεσιών, ο Κατζ δήλωσε ότι προειδοποίησε τον πρόεδρο του Λιβάνου ότι, εάν η Βηρυτός δεν μπορεί να ελέγξει τη Χεζμπολάχ και να αποτρέψει την εκτόξευση ρουκετών εναντίον του Ισραήλ, «θα καταλάβουμε το έδαφος και θα το κάνουμε εμείς οι ίδιοι».

Όπως μεταδίδει η Haaretz, o Κατζ δήλωσε ότι ο ίδιος και ο πρωθυπουργός Μπέντζαμιν Νετανιάχου έδωσαν εντολή στον IDF να προετοιμαστεί για την επέκταση των επιχειρήσεών του στο Λίβανο, μετά τις έντονες επιθέσεις της Χεζμπολάχ εναντίον του Ισραήλ κατά τη διάρκεια της νύχτας της Τετάρτης.