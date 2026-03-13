Πιτ Χέγκσεθ: Μετά τους φωτογράφους τα έβαλε και με δημοσιογράφους - «Ψεύτικοι τίτλοι για τον πόλεμο»

Πυρ και μανία με τους δημοσιογράφους για την κάλυψη τους στον πόλεμο με το Ιράν ήταν ο υπουργός Πολέμου των ΗΠΑ, Πιτ Χέγκσεθ στη σημερινή ενημέρωση από το Πεντάγωνο.

Ο Χέγκσεθ απέφυγε να απαντήσει σε ερωτήσεις σχετικά με το πώς ο Ντόναλντ Τραμπ σκοπεύει να εμποδίσει την Τεχεράνη να επιτεθεί στα Στενά του Ορμούζ και επέπληξε τους δημοσιογράφους.

«Κάποιοι στον Τύπο απλά δεν μπορούν να σταματήσουν. Επιτρέψτε μου να κάνω μερικές προτάσεις. Ο κόσμος βλέπει την τηλεόραση και βλέπει μπάνερ, τίτλους — ήμουν κι εγώ σε αυτόν τον κλάδο, ξέρω ότι όλα γράφονται σκόπιμα», είπε ο πρώην αστέρας του Fox News.

Και συνέχισε: «Για παράδειγμα, ένα μπάνερ που γράφει "Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή εντείνεται". Τι θα έπρεπε να γράφει το μπάνερ αντ' αυτού; Τι θα λέγατε για το "Το Ιράν γίνεται όλο και πιο απελπισμένο", γιατί αυτό ακριβώς συμβαίνει. Ή κι άλλες ψευδείς ειδήσεις από το CNN. Όσο πιο γρήγορα αναλάβει ο Ντέιβιντ Έλισον αυτό το δίκτυο, τόσο το καλύτερο».

Ο ιδιοκτήτης του τηλεοπτικού και κινηματογραφικού ομίλου Paramount Skydance, Ντέιβιντ Έλισον που θεωρείται σύμμαχος του Ντόναλντ Τραμπ, θα αποκτήσει το διάσημο τηλεοπτικό δίκτυο έπειτα από την εξαγορά της Warner Bros Discovery (WBD).

Αυτό που φαίνεται ότι ενόχλησε έντονα τον Χέγκσεθ και τον Λευκό Οίκο είναι και ένα άρθρο στο CNN το οποίο διατυπώνει αμφιβολίες για την προετοιμασία της στρατιωτικής επιχείρησης στο Ιράν. Συγκεκριμένα ανέφερε ότι η ομάδα του Τραμπ υποτίμησε την αντίδραση του Ιράν στα Στενά του Ορμούζ.

Η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου Καρολάιν Λέβιτ έκρινε πως η ενημέρωση του CNN είναι «100% ψευδής».

Παράλληλα την Τετάρτη έγινε γνωστό ότι το Πεντάγωνο των ΗΠΑ απαγόρευσε σε φωτογράφους μεγάλων πρακτορείων ειδήσεων να παρευρίσκονται στις ενημερώσεις σχετικά με την τρέχουσα στρατιωτική σύγκρουση μεταξύ των ΗΠΑ και του Ισραήλ με το Ιράν.

Σύμφωνα με δύο άτομα που γνωρίζουν το θέμα και μίλησαν στην εφημερίδα Washington Post η απόφαση ελήφθη αφού συνεργάτες του υπουργού Πολέμου, Πιτ Χέγκσεθ έκριναν ως «μη κολακευτικές» τις φωτογραφίες που δημοσιεύθηκαν στα διεθνή πρακτορεία.

