Άπνοια ύπνου χωρίς ροχαλητό: Τα σημάδια που είναι εύκολο να παραβλέψετε

Το ροχαλητό είναι συχνό στην αποφρακτική άπνοια ύπνου, αλλά δεν απαιτείται για τη διάγνωση. Μερικοί ασθενείς έχουν παύσεις αναπνοής, πτώσεις οξυγόνου, ανήσυχο ύπνο ή συμπτώματα κατά τη διάρκεια της ημέρας χωρίς δυνατό ροχαλητό.

Αυτό έχει σημασία επειδή οι άνθρωποι που δεν ροχαλίζουν μπορεί να μην αναλογιστούν καν την άπνοια ύπνου και να καθυστερήσουν την εξέταση, ακόμα και όταν ο ύπνος τους διαταράσσεται επανειλημμένα.

Γιατί η άπνοια ύπνου μπορεί να συμβεί χωρίς ροχαλητό

Η αποφρακτική άπνοια ύπνου συμβαίνει όταν ο ανώτερος αεραγωγός στενεύει ή κλείνει επανειλημμένα κατά τη διάρκεια του ύπνου. Το ροχαλητό συμβαίνει όταν ο αέρας δονείται μέσω ενός μερικώς αποκλεισμένου αεραγωγού, αλλά αυτό δεν σημαίνει πως κάθε διαταραχή της αναπνοής δημιουργεί δυνατό θόρυβο.

Μερικοί έχουν πιο ήρεμο περιορισμό της ροής του αέρα, σύντομο πνιγμό ή λαχάνιασμα ή επαναλαμβανόμενες μικρο-αφυπνίσεις που δεν θυμούνται. Άλλοι μπορεί να έχουν κεντρική άπνοια ύπνου, όπου ο εγκέφαλος δεν στέλνει σωστά σήματα αναπνοής. Αυτός ο τύπος μπορεί να σχετίζεται λιγότερο με το κλασικό ροχαλητό.

Σημάδια που πρέπει να προσέξετε εκτός από το ροχαλητό

Η υπνική άπνοια μπορεί να εμφανιστεί πιο καθαρά κατά τη διάρκεια της ημέρας παρά τη νύχτα.

Οι βασικές ενδείξεις περιλαμβάνουν:

ξύπνημα χωρίς πραγματική αναζωογόνηση

πρωινός πονοκέφαλος

ξηροστομία

δυσκολία συγκέντρωσης

ευερεθιστότητα

υπνηλία κατά τη διάρκεια της ημέρας

Άλλα σημάδια περιλαμβάνουν:

ξύπνημα με λαχάνιασμα

συχνή νυχτερινή ούρηση

αϋπνία

ανήσυχος ύπνος

υψηλή αρτηριακή πίεση

αίσθημα εξάντλησης παρά το γεγονός ότι περνάτε αρκετές ώρες ξαπλωμένοι

Ένας/μία σύντροφος που ίσως ξαπλώνει δίπλα σας στο κρεβάτι μπορεί να παρατηρήσει παύσεις στην αναπνοή σας, αλλά τα άτομα που κοιμούνται μόνα βασίζονται κυρίως σε φορητές συσκευές, όπως smartwatch, με ειδικές εφαρμογές παρακολούθησης μοτίβων στον ύπνο.

Πώς διαγιγνώσκεται η υπνική άπνοια;

Τα επιμέρους συμπτώματα από μόνα τους δεν μπορούν να επιβεβαιώσουν την υπνική άπνοια. Ένας επαγγελματίας υγείας μπορεί να συστήσει μια μελέτη ύπνου, είτε στο σπίτι είτε σε ένα εργαστήριο ύπνου, ανάλογα με τα συμπτώματα και το ιατρικό σας ιστορικό.

Η εξέταση μετρά την αναπνοή, τα επίπεδα οξυγόνου, τον καρδιακό ρυθμό, τη διαταραχή του ύπνου και τον αριθμό των αναπνευστικών συμβάντων ανά ώρα. Αυτό βοηθά στον προσδιορισμό του εάν υπάρχει άπνοια ύπνου και πόσο σοβαρή είναι.

Γιατί η διάγνωση έχει σημασία

Αν αφεθεί χωρίς θεραπεία η άπνοια ύπνου μπορεί να κάνει περισσότερα από το να σας κουράσει. Οι επαναλαμβανόμενες πτώσεις οξυγόνου και η διαταραχή του ύπνου μπορούν να καταπονήσουν την καρδιά και τα αιμοφόρα αγγεία, αυξάνοντας τον κίνδυνο υπέρτασης, ακανόνιστων καρδιακών ρυθμών, καρδιακών παθήσεων, εγκεφαλικού επεισοδίου και μεταβολικών προβλημάτων.

Η θεραπεία εξαρτάται από την αιτία και τη σοβαρότητα. Οι επιλογές μπορεί να περιλαμβάνουν θεραπεία θετικής πίεσης αεραγωγών (μηχάνημα CPAP), στοματικές συσκευές, διαχείριση βάρους, θεραπεία ρινικής απόφραξης, αποφυγή αλκοόλ κοντά στον ύπνο, θεραπεία θέσης και, σε επιλεγμένες περιπτώσεις, χειρουργική επέμβαση.

Συχνές Ερωτήσεις

Γίνεται να έχω άπνοια ύπνου εάν δεν είμαι υπέρβαρος;

Ναι. Το σωματικό βάρος είναι ένας παράγοντας κινδύνου, αλλά δεν είναι ο μοναδικός. Η ανατομία των αεραγωγών, το σχήμα της γνάθου, η ηλικία, το οικογενειακό ιστορικό, η ρινική απόφραξη, το αλκοόλ και ορισμένες ιατρικές παθήσεις μπορούν επίσης να συμβάλουν.

Μπορεί ένα smartwatch να «εντοπίσει» εάν έχω άπνοια ύπνου;

Μια φορητή συσκευή μπορεί να ανιχνεύσει μοτίβα όπως πτώσεις οξυγόνου, αλλαγές στον καρδιακό ρυθμό ή ανήσυχο ύπνο, αλλά δεν μπορεί να διαγνώσει αξιόπιστα την υπνική άπνοια. Οι ύποπτες μετρήσεις θα πρέπει να συζητηθούν με έναν επαγγελματία υγείας και να επιβεβαιωθούν με κατάλληλα τεστ ύπνου.

Συμπέρασμα

Το ροχαλητό είναι μια κοινή ένδειξη, αλλά δεν είναι το μοναδικό σημάδι υπνικής άπνοιας. Μπορείτε να έχετε υπνική άπνοια χωρίς δυνατό ροχαλητό, ειδικά εάν τα συμπτώματα εμφανίζονται ως κόπωση, πρωινοί πονοκέφαλοι, κακή συγκέντρωση, νυχτερινό ξύπνημα ή υψηλή αρτηριακή πίεση.

Εάν ο ύπνος δεν σας δίνει αίσθηση αναζωογόνησης ή αν έχετε επαναλαμβανόμενα συμπτώματα νυχτερινής αναπνοής, αξίζει τον κόπο η ιατρική αξιολόγηση. Η υπνική άπνοια είναι συχνή, θεραπεύσιμη και πιο εύκολη στη διαχείριση όταν δεν αγνοείται.

Πηγές:

clevelandclinic.org (1)

clevelandclinic.org (2)

clevelandclinic.org (3)

sleepeducation.org

nih.gov