Υρώ Μανέ για την πολιτική ορθότητα: Είχαμε την τύχη να παίξουμε σε εποχές που η κωμωδία ήταν εύστοχη

Για τις αλλαγές που έχουν γίνει στην κωμωδία τα τελευταία χρόνια, λόγω της πολιτικής ορθότητας μίλησε η Υρώ Μανέ σε δηλώσεις της στο Star.

«Παλιά ήταν πάρα πολύ εύκολο να… υπήρχαν ταινίες που στον τίτλο υπήρχε “ο κοντός”. Τώρα δεν είναι εύκολο να πεις τέτοια πράγματα. Εμείς είχαμε την τύχη να παίξουμε σε εποχές που η κωμωδία ήταν λαμπερή, εύστοχη και πολύ επικοινωνιακή. Η ταύτιση ενός ηθοποιού με κάποιο ρόλο που έχει αγαπηθεί από το κοινό είναι πολύ ευχάριστο πράγμα», ανέφερε χαρακτηριστικά η γνωστή ηθοποιός.

Τέλος, όταν ρωτήθηκε ποιος είναι ο πιο αυστηρός κριτής της, η Υρώ Μανέ απάντησε χωρίς δεύτερη σκέψη: «Ήταν και νομίζω παραμένει η κόρη μου».

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