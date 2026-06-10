Περιπέτεια για την Κατερίνα Βρανά στην Κωνσταντινούπολη: «Δεν υπήρχε αμαξίδιο, έκατσα στο πάτωμα»

Την περιπέτεια που είχε πρόσφατα στο αεροδρόμιο της Κωνσταντινούπολης περιέγραψε η Κατερίνα Βρανά το πρωί της Τετάρτης (10/6) στο Mega.

Η γνωστή κωμικός, μέσα από ανάρτησή της στο Instagram, αποκάλυψε ότι λόγω καθυστέρησης της πτήσης από το Σίδνεϊ, είχε χάσει την ανταπόκρισή της για την Αθήνα, χωρίς να υπάρξει έγκαιρη ενημέρωση. Όπως υποστήριξε, δεν της είχε παρασχεθεί αναπηρικό αμαξίδιο και αναγκάστηκε να κινηθεί μόνη της μέσα στο αεροδρόμιο για να βρει πληροφορίες και να αλλάξει πτήση.

«Δεν μπορώ να εκφραστώ όπως θα ήθελα επειδή είναι πρωινή εκπομπή. Ήταν ένα φεστιβάλ ανοργανωσιάς, ασυνεννοησίας και ατόφιας μπούρδας. Δηλαδή δεν έχω αντιμετωπίσει τόση δυσκολία. Δεν μιλούσαν ούτε Αγγλικά. Δεν καταλάβαιναν ότι έπρεπε να χρησιμοποιήσω αμαξίδιο. Εκείνοι τα χρησιμοποιούν μόνο ως μεταβατικά. Δεν μπορούσα να το κρατήσω για να παραμείνω στο αεροδρόμιο», είπε αρχικά η Κατερίνα Βρανά.

«Στην αρχή καθόμουν σε μια καρέκλα και μετά που πήγα να πάρω μια άλλη πτήση χρειάστηκε να κάτσω στο πάτωμα. Θεωρώ ότι είναι πολύ προβληματικό. Το βρίσκω ειλικρινά απαράδεκτο να είσαι διεθνές αεροδρόμιο και να μην μπορώ να μιλήσω σε άλλη γλώσσα από την εγχώρια. Έχουν τεράστιο πρόβλημα εξυπηρέτησης», συμπλήρωσε η Κατερίνα Βρανά.

https://www.instagram.com/reel/DZVHStRMg6M/

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