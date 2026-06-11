Λευκάδα: Βέλγος τουρίστας έπεσε από βράχο για μία selfie

Διακομίστηκε σοβαρά τραυματισμένος στο Νοσοκομείο Λευκάδας 

Μίλτος Τσεκούρας

Λευκάδα: Βέλγος τουρίστας έπεσε από βράχο για μία selfie
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Ένας 62χρονος Βέλγος τουρίστας έπεσε από βράχο στην περιοχή της Καρυάς στη Λευκάδα ενώ προσπαθούσε να βγάλει selfie.
  • Ο τουρίστας διακομίστηκε σοβαρά τραυματισμένος στο Νοσοκομείο Λευκάδας με σοβαρά τραύματα στο πρόσωπο.
  • Αιτία της πτώσης ήταν η απώλεια ισορροπίας κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες.
  • Αναμένεται διακομιδή του τραυματία σε εξειδικευμένο νοσοκομείο της Αθήνας για χειρουργική αντιμετώπιση.
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Στο Νοσοκομείο Λευκάδας διακομίστηκε σοβαρά τραυματισμένος ένας 62χρονος Βέλγος τουρίστας, ο οποίος έπεσε από βράχο στην προσπάθειά του να φωτογραφηθεί στην περιοχή της Καρυάς.

Ο άνδρας, σύμφωνα με πληροφορίες, επιχείρησε να πλησιάσει στην άκρη για να απαθανατίσει τη θέα με selfie, όταν κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες έχασε την ισορροπία του και έπεσε.

Από την πτώση υπέστη σοβαρά τραύματα στο πρόσωπο, ενώ αναμένεται η διακομιδή του σε εξειδικευμένο νοσοκομείο της Αθήνας, προκειμένου να υποβληθεί σε χειρουργική αντιμετώπιση.

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