Ολλανδία: Αυτοκίνητο έπεσε πάνω σε ποδηλάτες - Τρεις νεκροί, τα δύο παιδιά

Το αυτοκίνητο έπεσε πάνω σε μια ομάδα 14 παιδιών με ποδήλατα και σε δύο συνοδούς - Τέσσερα παιδιά τραυματίστηκαν σοβαρά

Επιμέλεια - Ζωή Μακρυγιάννη

Ολλανδία: Αυτοκίνητο έπεσε πάνω σε ποδηλάτες - Τρεις νεκροί, τα δύο παιδιά

Τροχαίο στην Ολλάνδια

nltimes.nl
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  • Τρεις άνθρωποι, μεταξύ των οποίων δύο παιδιά, σκοτώθηκαν όταν αυτοκίνητο έπεσε πάνω σε ομάδα ποδηλατών στην Ολλανδία.
  • Το δυστύχημα συνέβη κοντά στο Βόχελβαρντε, στην επαρχία Ζίλαντ, γύρω στις 12:30 το μεσημέρι.
  • Η ομάδα αποτελούνταν από 14 παιδιά και δύο συνοδούς που συμμετείχαν σε σχολική εκδρομή.
  • Τέσσερα παιδιά τραυματίστηκαν σοβαρά και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο.
  • Η ηλικία των παιδιών δεν έχει γίνει γνωστή.
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Τρεις άνθρωποι, ανάμεσά τους δύο παιδιά, έχασαν τη ζωή τους σήμερα στην Ολλανδία όταν αυτοκίνητο έπεσε πάνω σε ομάδα ποδηλατών κατά τη διάρκεια σχολικής εκδρομής, ανακοίνωσαν οι αρχές.

Το δυστύχημα σημειώθηκε γύρω στις 12:30 το μεσημέρι σε έναν αυτοκινητόδρομο κοντά στο Βόχελβαρντε, στην επαρχία Ζίλαντ.

«Ένα αυτοκίνητο έπεσε πάνω σε μια ομάδα 14 παιδιών με ποδήλατα και σε δύο συνοδούς κατά τη διάρκεια της σχολικής τους εκδρομής. Κατά τη διάρκεια αυτού του περιστατικού, τρείς άνθρωποι δυστυχώς έχασαν τη ζωή τους, ανάμεσά τους δύο παιδιά και ένας ενήλικας", ανέφεραν οι αρχές.

Αλλά τέσσερα παιδιά που τραυματίστηκαν βαριά μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο. Η ηλικία των παιδιών δεν έγινε γνωστή.

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