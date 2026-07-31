Παπασταύρου: «Δεν ιδιωτικοποιείται το νερό, όλοι θα έχουν πρόσβαση και σε φτηνές τιμές»

Ο Σταύρος Παπασταύρου υποστήριξε ότι το υφιστάμενο μοντέλο διαχείρισης των υδάτων δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις σύγχρονες ανάγκες, επισημαίνοντας ότι στη χώρα λειτουργούν 735 διαφορετικοί οργανισμοί που σχετίζονται με τη διαχείριση του νερού

Μίλτος Τσεκούρας

Παπασταύρου: «Δεν ιδιωτικοποιείται το νερό, όλοι θα έχουν πρόσβαση και σε φτηνές τιμές»
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
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  • Το υφιστάμενο κατακερματισμένο σύστημα διαχείρισης των υδάτων με 735 οργανισμούς προκαλεί μεγάλες απώλειες νερού, που φτάνουν το 50% πριν φτάσει στους καταναλωτές.
  • Η νέα νομοθεσία για τη διαχείριση του νερού ενισχύει τον δημόσιο χαρακτήρα της ύδρευσης και απορρίπτει τις κατηγορίες περί ιδιωτικοποίησης.
  • Δεν προβλέπονται αυξήσεις στα τιμολόγια του νερού, με στόχο τη μείωση του κόστους λειτουργίας και την αξιοποίηση ευρωπαϊκών κονδυλίων.
  • Μεγάλα έργα, όπως το επενδυτικό πρόγραμμα της ΕΥΔΑΠ ύψους ενός δισεκατομμυρίου ευρώ, μπορούν να υλοποιηθούν μόνο μέσα από συγκεντρωμένη διαχείριση και όχι από μεμονωμένους δήμους.
  • Μετά τη μεταρρύθμιση για το νερό, το υπουργείο προωθεί τον ψηφιακό εκσυγχρονισμό των πολεοδομιών για ηλεκτρονική εξυπηρέτηση των πολιτών.
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Το νέο πλαίσιο για τη διαχείριση των υδάτων, που ψηφίστηκε από τη Βουλή, υπερασπίστηκε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου απορρίπτοντας τις αιτιάσεις της αντιπολίτευσης περί ιδιωτικοποίησης του νερού.

Ο υπουργός τόνισε, μιλώντας στο ΕΡΤnews, ότι η μεταρρύθμιση έρχεται να αντιμετωπίσει τα προβλήματα του σημερινού κατακερματισμένου συστήματος διαχείρισης, ενώ διαβεβαίωσε ότι δεν προβλέπονται αυξήσεις στα τιμολόγια ύδρευσης.

Ο κ. Παπασταύρου υποστήριξε ότι το υφιστάμενο μοντέλο διαχείρισης των υδάτων δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις σύγχρονες ανάγκες, επισημαίνοντας ότι στη χώρα λειτουργούν 735 διαφορετικοί οργανισμοί που σχετίζονται με τη διαχείριση του νερού.

Όπως ανέφερε, αποτέλεσμα αυτής της πολυδιάσπασης είναι οι μεγάλες απώλειες στα δίκτυα, καθώς περίπου το 50% του νερού χάνεται πριν φτάσει στους καταναλωτές.

«Δεν μπορούμε να συνεχίσουμε με ένα κατακερματισμένο σύστημα. Το νερό είναι εθνικός στρατηγικός πόρος και απαιτεί συνολική διαχείριση», σημείωσε ο υπουργός.

«Δεν υπάρχει ιδιωτικοποίηση, ενισχύεται ο δημόσιος χαρακτήρας»

Απαντώντας στις επικρίσεις της αντιπολίτευσης, ο υπουργός ξεκαθάρισε ότι η νέα ρύθμιση δεν οδηγεί σε ιδιωτικοποίηση του νερού, αλλά, όπως υποστήριξε, ενισχύει τον δημόσιο χαρακτήρα της ύδρευσης και επιτρέπει την υλοποίηση μεγάλων επενδύσεων.

Ως χαρακτηριστικό παράδειγμα ανέφερε την Ανατολική Αττική, όπου, όπως είπε, αρκετοί δήμοι εξακολουθούν να μην διαθέτουν ολοκληρωμένα δίκτυα αποχέτευσης.

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι μεγάλα έργα, όπως το επενδυτικό πρόγραμμα της ΕΥΔΑΠ ύψους ενός δισεκατομμυρίου ευρώ, δεν μπορούν να υλοποιηθούν από μεμονωμένους δήμους.

Ο Σταύρος Παπασταύρου αναφέρθηκε επίσης σε περιπτώσεις όπου πολίτες προμηθεύονται νερό μέσω ιδιωτικών δικτύων με πολλαπλάσιο κόστος, υποστηρίζοντας ότι η νέα μεταρρύθμιση έρχεται να αντιμετωπίσει ακριβώς αυτές τις ανισότητες.

«Δεν θα υπάρξουν αυξήσεις στα τιμολόγια του νερού»

Ο υπουργός διαβεβαίωσε ότι το νέο πλαίσιο δεν συνεπάγεται αυξήσεις στις τιμές του νερού, σημειώνοντας ότι στόχος είναι η μείωση του κόστους λειτουργίας, η εξοικονόμηση πόρων και η αξιοποίηση ευρωπαϊκών χρηματοδοτήσεων. «Όλοι θα έχουν πρόσβαση στο νερό και μάλιστα σε φτηνές τιμές. Στην Αθήνα έχουμε από τα φθηνότερα και ποιοτικότερα νερά στην Ευρώπη και στόχος μας είναι να διατηρήσουμε αυτό το επίπεδο», ανέφερε.

Αναφερόμενος στη λειψυδρία, τόνισε ότι η μείωση των απωλειών στα δίκτυα αποτελεί κρίσιμο παράγοντα για την αντιμετώπιση του προβλήματος, ενώ έκανε λόγο και για περιστατικά επιμόλυνσης δικτύων ύδρευσης σε περιοχές της Βόρειας Ελλάδας.

Όπως σημείωσε, η απουσία σύγχρονων υποδομών ύδρευσης και αποχέτευσης μπορεί να δημιουργήσει σοβαρούς κινδύνους για τη δημόσια υγεία.

«Το ηλεκτρικό σύστημα αντέχει»

Σε ερώτηση για την αυξημένη ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας λόγω των υψηλών θερμοκρασιών, ο κ. Παπασταύρου ανέφερε ότι το σύστημα βρίσκεται σε συνεχή επιτήρηση.

Όπως είπε, υπάρχει καθημερινή συνεργασία με τους αρμόδιους διαχειριστές του ηλεκτρικού δικτύου, ώστε να αντιμετωπίζονται έγκαιρα πιθανές δυσκολίες από την αυξημένη κατανάλωση.

Ο υπουργός προανήγγειλε ότι μετά την ολοκλήρωση της μεταρρύθμισης για τη διαχείριση του νερού, το υπουργείο προχωρά στον ψηφιακό μετασχηματισμό των πολεοδομιών.

Στόχος, όπως ανέφερε, είναι η πλήρης ψηφιοποίηση των διαδικασιών, ώστε οι πολίτες να μπορούν να εξυπηρετούνται ηλεκτρονικά χωρίς φυσική παρουσία στις υπηρεσίες, στα πρότυπα των ψηφιακών υπηρεσιών της φορολογικής διοίκησης.

«Δεν υπάρχει χρόνος για χάσιμο. Οι πολίτες ζητούν συγκεκριμένα αποτελέσματα και η κυβέρνηση συνεχίζει τις μεταρρυθμίσεις», κατέληξε ο κ. Παπασταύρου.

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