Η απάντηση του Παπασταύρου στα fake news ότι το νερό θα ιδιωτικοποιηθεί

Snapshot Το σύστημα διαχείρισης νερού στην Ελλάδα δεν είναι αποτελεσματικό, με απώλειες 50%-60% λόγω διαρροών σε πολλά δίκτυα.

Ο υπουργός Ενέργειας διαψεύδει κατηγορηματικά ότι το νερό θα ιδιωτικοποιηθεί και επισημαίνει ότι η μεταρρύθμιση ενισχύει τον δημόσιο χαρακτήρα της ύδρευσης.

Οι τοπικές Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης και Αποχέτευσης δεν θα καταργηθούν και οι εργαζόμενοι τους θα διατηρηθούν και θα ενισχυθούν.

Υπάρχουν εισαγγελικές έρευνες για την ποιότητα του νερού σε περιοχές όπως η Σιθωνία και η Βόλβη λόγω προβλημάτων με βακτήρια και βαρέα μέταλλα.

Η κυβέρνηση προωθεί τις αλλαγές με στόχο την προστασία του νερού ως πολύτιμου δημόσιου αγαθού. Snapshot powered by AI

Τα 3+1 fake news για το νερό που κυκλοφορούν ευρέως στο διαδίκτυο το τελευταίο διάστημα, αποδομεί με βίντεό του στο facebook ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου.

Πρώτο «fake news» που επισημαίνει ο υπουργός είναι πως: «Το σύστημα διαχείρισης νερού λειτουργεί καλά και αποτελεσματικά». Αναφερόμενος στην κατάσταση του σημερινού συστήματος διαχείρισης, ο κ. Παπασταύρου σημειώνει ότι απέχει σημαντικά από το να θεωρηθεί αποτελεσματικό. Όπως αναφέρει, σε πολλούς δήμους της χώρας χάνεται το 50% έως 60% του νερού εξαιτίας διαρροών και απωλειών στα δίκτυα, δηλαδή «5-6 στις 10 σταγόνες νερού χάνονται πριν καν φτάσουν στη βρύση». Επισημαίνει ότι περισσότεροι από 735 διαφορετικοί φορείς διαχειρίζονται σήμερα το νερό, ενώ υπάρχουν περιοχές της χώρας που εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα υδροδότησης.

Ο υπουργός κάνει αναφορά και σε εισαγγελικές έρευνες που έχουν διαταχθεί για την ποιότητα του νερού σε περιοχές όπως η Σιθωνία και η Βόλβη, όπου έχουν καταγραφεί προβλήματα με βακτήρια και βαρέα μέταλλα.

Στη συνέχεια, το δεύτερο «fake news», που αποδομεί ο κ. Παπασταύρου, αφορά στα περί ιδιωτικοποίησης του νερού, ότι δηλαδή, «το νερό θα ιδιωτικοποιηθεί». Ο υπουργός απορρίπτει κατηγορηματικά τους ισχυρισμούς αυτούς: «Ακριβώς το αντίθετο», αναφέρει χαρακτηριστικά, υποστηρίζοντας ότι η μεταρρύθμιση ενισχύει τον δημόσιο χαρακτήρα της ύδρευσης. Όπως σημειώνει, η κυβέρνηση ενδυναμώνει την ΕΥΔΑΠ και την ΕΥΑΘ, ενώ σε περιοχές που σήμερα εξυπηρετούνται από ιδιωτικά δίκτυα και οι πολίτες πληρώνουν υψηλότερο κόστος για το νερό, η εξυπηρέτηση θα περνά πλέον στις δύο δημόσιες εταιρείες.

Τρίτο «fake news», ότι «Οι τοπικές κοινωνίες δεν θα έχουν λόγο» και επιπροσθέτως ότι «οι εργαζόμενοι των Δημοτικών Επιχειρήσεων Υδάτων και Αποχέτευσης θα απολυθούν». Απαντώντας στις ανησυχίες των τοπικών κοινωνιών, ο κ. Παπασταύρου διαβεβαιώνει ότι οι Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης και Αποχέτευσης δεν καταργούνται ούτε αντικαθίστανται. Ξεκαθαρίζει επίσης ότι οι εργαζόμενοι στις ΔΕΥΑ δεν πρόκειται να απολυθούν, σημειώνοντας ότι όλες οι θέσεις εργασίας διασφαλίζονται και ενισχύονται στο πλαίσιο της μεταρρύθμισης.

«Το νερό είναι πολύτιμο δημόσιο αγαθό και οφείλουμε να το προστατεύσουμε», αναφέρει καταληκτικά ο κ. Παπασταύρου, υπογραμμίζοντας ότι αυτός είναι ο στόχος των αλλαγών που προωθεί η κυβέρνηση.

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