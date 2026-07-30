Πύρινη κόλαση στην Τουρκία: Μάχη με τις φλόγες στα τουριστικά θέρετρα της Αττάλειας

Σε κατάσταση συναγερμού παραμένουν οι δυνάμεις πυρόσβεσης στη νότια Τουρκία, καθώς συνεχίζεται η μάχη με τις φλόγες σε τουριστικές περιοχές γύρω από την Αττάλεια και κατά μήκος των μεσογειακών ακτών της χώρας

Νατάσα Παυλοπούλου

Πύρινη κόλαση στην Τουρκία: Μάχη με τις φλόγες στα τουριστικά θέρετρα της Αττάλειας
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Στη νότια Τουρκία, γύρω από την Αττάλεια και την τουρκική Ριβιέρα, συνεχίζεται η μάχη με πυρκαγιές σε τουριστικές περιοχές και μεσογειακά παράλια.
  • Από 115 πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν σε όλη τη χώρα, 110 έχουν τεθεί υπό πλήρη έλεγχο, ενώ πολλές ξέσπασαν σε αγροτικές εκτάσεις.
  • Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλούν οι πυρκαγιές στον άξονα Αττάλειας-Αλάνιας και Μούγλων-Φετίγε, όπου οι δυνάμεις πυρόσβεσης παρεμβαίνουν εντατικά με αεροπορικά και χερσαία μέσα.
  • Στην περιοχή Μούγλων εκκενώθηκαν περίπου 200 άτομα λόγω πυρκαγιάς που επεκτάθηκε σε δάσος, με την κινητοποίηση μεγάλου αριθμού πυροσβεστικών μέσων και μηχανημάτων.
  • Η Τουρκία έχει στείλει αεροσκάφη πυρόσβεσης σε Ισπανία και Γαλλία, ενώ μέχρι τώρα είχε αποφύγει μεγάλες καταστροφές λόγω βροχών και περιορισμένης πρόσβασης σε ευάλωτα δάση.
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Η μάχη με τις φλόγες συνεχίζεται σήμερα στην Τουρκία σε τουριστικές περιοχές στο νότιο τμήμα της χώρας γύρω από την Αττάλεια και κατά μήκος της "κυανής ακτής" (ή τουρκικής Ριβιέρας), στα παράλια της Μεσογείου. Σύμφωνα με τον υπουργό Γεωργίας αρμόδιο για τα δάση, Ιμπραήμ Γιουμακλί, ομάδες διάσωσης επενέβησαν σε 115 πυρκαγιές από χθες, Τετάρτη, σε όλη τη χώρα που ευνοήθηκαν από τους ισχυρούς ανέμους, "110 από τις οποίες τέθηκαν πλήρως υπό έλεγχο".

Ο υπουργός, που μιλούσε απευθείας από το συντονιστικό κέντρο κατά των πυρκαγιών στην Άγκυρα, τόνισε ότι 69 από τις πυρκαγιές ξέσπασαν "εκτός δασών", πιθανόν σε αγροτικές εκτάσεις. Ωστόσο δεν διευκρίνισε τον αριθμό των στρεμμάτων που έχουν καεί ούτε εκείνον των κατοικιών που έχουν υποστεί ζημιές.

Μεταξύ των πυρκαγιών που προκαλούν τη μεγαλύτερη ανησυχία, το Γραφείο Δασών της Τουρκίας (OGM) περιλαμβάνει ιδίως τον άξονα "Αττάλειας-Αλάνιας" και "Μούγλων-Φετίγε" κατά μήκος της "κυανής ακτής" στον νότο, στα παράλια της Μεσογείου "Παρεμβαίνουμε εντατικά με τις αεροπορικές και χερσαίες δυνάμεις μας κατά των πυρκαγιών που είναι σε εξέλιξη", ανέφερε το OGM στον λογαριασμό του στο Χ.

Μια νέα εστία που ξέσπασε "γύρω στις 2.00 το πρωί" στην περιοχή της Φετίγε, "η οποία επεκτάθηκε λόγω των ισχυρών ανέμων, αποτέλεσε αντικείμενο άμεσης επέμβασης των ομάδων μας", αναφέρει η νομαρχία των Μούγλων. "Χάρη στις γρήγορες και αποτελεσματικές εργασίες στο έδαφος στη διάρκεια της νύχτας, η πορεία της πυρκαγιάς ανακόπηκε".

Αντίθετα, σύμφωνα πάντα με το OGM, οι φωτιές που ξέσπασαν την Τετάρτη στην περιοχή του Τσανάκαλε και των στενών των Δαρδανελίων (δυτικά) "είναι υπό πλήρη έλεγχο" σήμερα.

Στο X, ο υπουργός Γιουμακλί είχε πει προηγουμένως ότι τέσσερις κύριες πυρκαγιές στις περιοχές Μούγλων (νοτιοδυτικά), Αττάλεια και Κας (νότια), Μπαλίκεσιρ και Τσανάκαλε "έχουν σε μεγάλο βαθμό τεθεί υπό έλεγχο".

Στην περιοχή των Μούγλων η πυρκαγιά ξέσπασε σε αγροτική ζώνη προτού επεκταθεί στο δάσος, σύμφωνα με τη νομαρχία που προχώρησε στην απομάκρυνση περίπου 200 ανθρώπων και ασθενών από τοπικό νοσοκομείο. Συνολικά, περίπου 20 αεροσκάφη, 58 ελικόπτερα, 420 πυροσβεστικά οχήματα, σχεδόν 200 βυτιοφόρα και μηχανήματα έργου και σχεδόν χίλια φορτηγά έχουν κινητοποιηθεί, δήλωσε ο πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Η Άγκυρα έστειλε πρόσφατα δύο αεροσκάφη Air Tractor κατά των πυρκαγιών στην Ισπανία και άλλα δύο στη Γαλλία, δύο χώρες που είναι αντιμέτωπες με μεγαφωτιές λόγω της ξηρασίας και των υψηλών θερμοκρασιών.

Η Τουρκία, όπου το 2025 ξέσπασαν δύο μεγάλες πυρκαγιές λόγω της ξηρασίας, είχε γλιτώσει μέχρι τώρα από την πύρινη λαίλαπα χάρη στις βροχές και στις άφθονες χειμερινές χιονοπτώσεις που γέμισαν τα φράγματα και προστάτευσαν τη βλάστηση. Επίσης, από τις αρχές του καλοκαιριού, η πρόσβαση στα πιο εκτεθειμένα δάση έχει απαγορευθεί.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ

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