Νέα εστία στο Ρέθυμνο: Φωτιά στον Ασώματο, στο Κουρταλιώτικο Φαράγγι εστάλη μήνυμα από το 112
Οι αρμόδιες αρχές απέστειλαν μήνυμα μέσω του 112 στους κατοίκους για να παραμείνουν σε ετοιμότητα εκκένωσης.
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- Νέα φωτιά ξέσπασε στον Ασώματο Ρεθύμνου και κατευθύνεται προς το Κουρταλιώτικο Φαράγγι.
- Οι αρμόδιες αρχές απέστειλαν μήνυμα μέσω του 112 στους κατοίκους για να παραμείνουν σε ετοιμότητα εκκένωσης.
- Η κατάσταση παρακολουθείται στενά για την προστασία των κατοίκων και του περιβάλλοντος.
Νέα εστία φωτιάς ξέσπασε στον νομό Ρεθύμνου, στον Ασώματο με τις φλόγες να κατευθύνονται στο Κουρταλιώτικο Φαράγγι. Οι Αρχές απέστειλαν και μήνυμα μέσω του 112 στους κατοίκους έτσι ώστε να παραμένουν σε ετοιμότητα σε περίπτωση που χρειαστεί να εκκενώσουν την περιοχή.
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