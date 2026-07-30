Νέα εστία στο Ρέθυμνο: Φωτιά στον Ασώματο, στο Κουρταλιώτικο Φαράγγι εστάλη μήνυμα από το 112

Νέα εστία φωτιάς ξέσπασε στον νομό Ρεθύμνου , στον Ασώματο με τις φλόγες να κατευθύνονται στο Κουρταλιώτικο Φαράγγι. Οι Αρχές απέστειλαν και μήνυμα μέσω του 112 στους κατοίκους έτσι ώστε να παραμένουν σε ετοιμότητα σε περίπτωση που χρειαστεί να εκκενώσουν την περιοχή.

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