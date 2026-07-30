Φλωρεντία: Ανακαλύφθηκε σε μοναστήρι συνταγή που θεωρείται «πρόγονος» της... Coca-Cola

Snapshot Στο μοναστήρι του Αγίου Μάρκου στη Φλωρεντία βρέθηκε μια συνταγή του 19ου αιώνα για τονωτικό ποτό με φύλλα κόκας και καρπούς κόλα, που θεωρείται πιθανός πρόδρομος της Coca-Cola.

Η συνταγή περιγράφει ένα αναζωογονητικό ελιξίριο κρασιού με φύλλα βολιβιανής κόκας και καρπούς κόλα, το οποίο χρησιμοποιούνταν για την ανάρρωση από κόπωση και ασθένειες.

Η συνταγή είναι παρόμοια με αυτή του Τζον Πέμπερτον, που το 1886 δημιούργησε τη Coca-Cola, αλλά ο Πέμπερτον χρησιμοποίησε ανθρακούχο νερό αντί για κρασί λόγω τοπικών νόμων.

Η χρήση φύλλων κόκας στην Ιταλία και τη Γαλλία ήταν συνηθισμένη πριν την παγκόσμια απαγόρευσή τους το 1961 λόγω της κοκαΐνης.

Το τονωτικό των μοναχών ήταν δημοφιλές και είχε υψηλή ζήτηση μέχρι την απαγόρευση των φύλλων κόκας, ενώ υπήρχαν και άλλες παρόμοιες συνταγές στην Ευρώπη, όπως η Kola Coca στην Ισπανία. Snapshot powered by AI

Το σπάνιο χειρόγραφο βρέθηκε κατά τη διάρκεια εργασιών αρχειοθέτησης και, σύμφωνα με τον Δομινικανό μοναχό Μανουέλ Ρούσο, περιγράφει ένα ελιξίριο με φύλλα κόκας και ξηρούς καρπούς κόλα, συστατικά που αργότερα συνδέθηκαν με τη δημιουργία της Coca-Cola.

Το φυλλάδιο περιγράφει λεπτομερώς τη συνταγή για ένα ελιξίριο vinoso ricostituente , ή αναζωογονητικό ελιξίριο κρασιού, φτιαγμένο με 10 γραμμάρια φύλλα βολιβιανής κόκας και 30 γραμμάρια καρπού κόλα, αναμεμειγμένα με κρασί, το οποίο οι μοναχοί που το παρασκεύασαν προώθησαν ως τονωτικό που χρησιμοποιείται για την ανάρρωση του σώματος και του νου από την κόπωση που προκαλείται από τις ασθένειες και γήρανση.

Το έγγραφο δεν έφερε ημερομηνία, αλλά πιστεύεται ότι συντάχθηκε γύρω στα μέσα του 19ου αιώνα, όταν οι μοναχοί έκαναν εμπόριο βολιβιανών φύλλων κόκας που εισάγονταν στην Ιταλία από ιεραποστόλους, πολύ πριν αυτά απαγορευτούν παγκοσμίως το 1961 επειδή περιείχαν το φυσικό αλκαλοειδές που χρησιμοποιείται για την παρασκευή κοκαΐνης.

Η συνταγή ήταν παρόμοια με αυτή που χρησιμοποιούσε ο Αμερικανός φαρμακοποιός, Τζον Πέμπερτον, ο οποίος το 1886 δημιούργησε ένα γλυκό σιρόπι αναμειγνύοντας εκχύλισμα φύλλων κόκας και καρπούς κόλα. Οι τοπικοί νόμοι περί αλκοόλ του απαγόρευαν να χρησιμοποιεί κρασί και έτσι συνδύασε τα συστατικά με ανθρακούχο νερό. Το τονωτικό του Πέμπερτον τελικά έγινε η Coca-Cola. Αφού έμαθαν για την ανακάλυψη του Ρούσο, ορισμένα τοπικά ειδησεογραφικά πρακτορεία αναρωτήθηκαν αν η προέλευση του αναψυκτικού ήταν, στην πραγματικότητα, από τη Φλωρεντία και όχι από τις ΗΠΑ.

«Δεν θέλω να με μυνήσει η Coca-Cola ή κάτι τέτοιο», αστειεύτηκε. «Ο κ. Πέμπερτον εφηύρε τη δική του συνταγή, και μάλιστα χωρίς αλκοόλ... Επιπλέον, εκείνη την εποχή άλλοι άνθρωποι παρήγαγαν αυτό το είδος φαρμάκου με φύλλα κόκας. Ήταν αρκετά συνηθισμένο στην Ιταλία και τη Γαλλία. Το μόνο που μπορώ να πω είναι ότι το φαρμακείο του Αγίου Μάρκου είχε τη δική του συνταγή»

Η Kola Coca ένα αλκοολούχο σιρόπι που παρασκευαζόταν το 1885 από αποστακτήρες στη Βαλένθια της Ισπανίας, έχει επίσης θεωρηθεί ως πιθανή πηγή έμπνευσης για την Coca-Cola. Άλλα έγγραφα που βρήκε ο Ρούσο έδειξαν ότι το παρασκεύασμα των μοναχών της Φλωρεντίας, η τιμή του οποίου κυμαινόταν μεταξύ 2 και 6 ιταλικών λιρών - λιγότερο από ένα λεπτό στη σημερινή ισοτιμία - ήταν εξαιρετικά δημοφιλές στους πελάτες.

«Είχε φανταστικές ιδιότητες που καταπολεμούσαν την κόπωση και την κόπωση που συνοδεύει τη γήρανση», είπε ο πατέρας Ρούσο. «Μέχρι την απαγόρευση των φύλλων κόκας της Βολιβίας - επειδή μέχρι τότε ήταν κατανοητό ότι η κοκαΐνη ήταν περισσότερο πρόβλημα παρά θεραπεία - θα έλεγα ότι ήταν ένα από τα bestseller μας».

Το μοναστήρι του Αγίου Μάρκου ιδρύθηκε το 1436 στην οδό Καβούρ στη Φλωρεντία, ενώ το φαρμακείο άνοιξε το 1460 για να εξυπηρετήσει την φτωχή κοινότητα της γειτονιάς. Ο Ρούσο είπε ότι το φαρμακείο, το οποίο περιγράφει ως «ένα από τα πιο όμορφα πράγματα που έχουμε στο μοναστήρι», εξακολουθεί να λειτουργεί - αν και το 1995 η τοποθεσία του μεταφέρθηκε σε διαφορετικό μέρος της πόλης της Τοσκάνης.

Ωστόσο, οι αρχικοί χώροι είναι άθικτοι, συμπεριλαμβανομένων των λειψάνων ενός κροκόδειλου που μεταφέρθηκε από τον ποταμό Νείλο, ο οποίος κρέμεται από την οροφή από τον 17ο αιώνα. Οι φαρμακοποιοί στην Ευρώπη του 19ου αιώνα συχνά κρεμούσαν κροκόδειλους και άλλα ερπετά από τις οροφές των καταστημάτων τους ως τρόπο να υποδεικνύουν στους πελάτες ότι είχαν πρόσβαση σε σπάνια, εξωτικά συστατικά. Ο Ρούσο βρήκε επίσης ετικέτες για καθαρό οξυγόνο, κονιάκ και διορθωμένο απόσταγμα πετρελαίου. «Το απόθεμα στα αρχεία του φαρμακείου είναι απίστευτο», είπε.