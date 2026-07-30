Κονγκό: Ξεπέρασαν τους 1.500 οι νεκροί από τον Έμπολα - Οι θάνατοι αυξήθηκαν 50% σε μια εβδομάδα

Snapshot Η επιδημία Έμπολα στην ανατολική Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό έχει προκαλέσει περισσότερους από 1.500 θανάτους.

Οι θάνατοι αυξήθηκαν κατά 50% μέσα σε μία εβδομάδα, δείχνοντας ταχεία εξάπλωση της νόσου.

Μέχρι την Τρίτη, είχαν καταγραφεί 3.442 κρούσματα και 1.521 θάνατοι στην τρέχουσα επιδημία.

Η επιδημία οφείλεται στο στέλεχος Bundibugyo, για το οποίο δεν υπάρχουν εγκεκριμένα εμβόλια ή θεραπείες.

Η εξάπλωση της νόσου εξελίσσεται πιο γρήγορα και με μεγαλύτερη θνησιμότητα από κάθε προηγούμενη επιδημία Έμπολα. Snapshot powered by AI

Η ταχύτερα αναπτυσσόμενη επιδημία Έμπολα στην ιστορία έχει προκαλέσει τον θάνατο περισσότερων από 1.500 ανθρώπων στην ανατολική Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, σύμφωνα με επίσημα στοιχεία που δόθηκαν στη δημοσιότητα την Πέμπτη.

Οι θάνατοι αυξήθηκαν κατά 50% μέσα σε περίπου μία εβδομάδα, γεγονός που δείχνει ότι η εξάπλωση της νόσου συνεχίζει να ξεπερνά τις προσπάθειες περιορισμού της.

Η τελευταία ενημέρωση από την κυβέρνηση του Κονγκό αναφέρει ότι, έως την Τρίτη, είχαν καταγραφεί 3.442 κρούσματα στη διάρκεια της τρέχουσας επιδημίας, ενώ οι νεκροί ανέρχονταν σε 1.521.

Η επιδημία, που κηρύχθηκε στις 15 Μαΐου, διαφέρει από τις περισσότερες προηγούμενες εξάρσεις του ιού, καθώς προκαλείται από το στέλεχος Bundibugyo, για το οποίο δεν υπάρχουν εγκεκριμένα εμβόλια ή θεραπείες.

Παράλληλα, έχει στοιχίσει τη ζωή σε περισσότερους ανθρώπους με ταχύτερο ρυθμό από οποιαδήποτε προηγούμενη επιδημία Έμπολα, ακόμη και από εκείνη της περιόδου 2014-2016, η οποία θεωρείται η φονικότερη στην ιστορία, με περισσότερους από 11.000 θανάτους σε τουλάχιστον 28.000 κρούσματα. Εκείνη η επιδημία χρειάστηκε περίπου οκτώ μήνες για να ξεπεράσει τους 1.000 νεκρούς.

Ο Έμπολα είναι μια σπάνια αλλά εξαιρετικά μεταδοτική νόσος, που μπορεί να μεταδοθεί μέσω σωματικών υγρών, όπως ο εμετός, το αίμα ή το σπέρμα. Η ασθένεια που προκαλεί είναι σοβαρή και συχνά θανατηφόρα.