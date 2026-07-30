Με μία ιστορική φωτογραφία: Το «πράσινο» μήνυμα του Χουάντσο που ένωσε το παρελθόν με το παρόν

Ο Ισπανός φόργουορντ δημοσίευσε μία εμβληματική φωτογραφία από τις «χρυσές» εποχές του Παναθηναϊκού εν όψει της νέας σεζόν, η οποία προμηνύεται συναρπαστική

Επιμέλεια - Γιάννης Νικηφοράκης

Με μία ιστορική φωτογραφία: Το «πράσινο» μήνυμα του Χουάντσο που ένωσε το παρελθόν με το παρόν
ΑΘΛΗΤΙΚΑ
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Ο Χουάντσο Ερνανγκόμεθ αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα πρόσωπα στον οργανισμό του Παναθηναϊκού, με τον Ισπανό φόργουορντ να έχει εξελιχθεί σε βασικό πυλώνα της ομάδας τόσο εντός, όσο και εκτός παρκέ. Οι «πράσινοι» εξασφάλισαν την παραμονή του στο ΟΑΚΑ, υπογράφοντας μαζί του νέο συμβόλαιο, με ισχύ έως το καλοκαίρι του 2030.

Ο Χουάντσο προχώρησε σε νέα ανάρτηση στο Instagram που «τράβηξε» τα βλέμματα των φίλων της ομάδας. Ο Ισπανός δημοσίευσε 13 φωτογραφίες και ένα βίντεο, επιλέγοντας ως μοναδική λεζάντα τη λέξη: «Κάθαρσις».

https://www.instagram.com/p/DbY624HiNCZ/

Ανάμεσα στα στιγμιότυπα ξεχώρισε μία ιστορική φωτογραφία από το ένδοξο παρελθόν του Παναθηναϊκού, στην οποία απεικονίζονται οι Μάικ Μπατίστ, Δημήτρης Διαμαντίδης, Ζέλικο Ομπράντοβιτς, Φραγκίσκος Αλβέρτης και Νίκολα Πέκοβιτς έξω από το ΟΑΚΑ. Η συγκεκριμένη επιλογή μόνο τυχαία δεν θεωρήθηκε, καθώς αποτελεί μία ξεκάθαρη αναφορά στις ένδοξες στιγμές του παρελθόντος, αλλά και έναν συμβολισμό για τη νέα εποχή που χτίζεται στον Παναθηναϊκό.

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