Παναθηναϊκός: Ανακοίνωσε τον Χουάντσο Ερνανγκόμεθ μέχρι το 2030 - «Μένει εδώ που ανήκει, σπίτι του»

Ο Παναθηναϊκός έκανε και επίσημη την παραμονή του Χουάντσο Ερνανγκόμεθ μέχρι το 2030.

Το «τριφύλλι» δημοσίευσε στα social media βίντεο με στιγμές του Ισπανού στην ομάδα, συνοδεύοντάς το από ένα μήνυμα.

Αναλυτικά:

«Βάλε τη φανέλα σου, θείε Χουάντσο. The Show Must Go On, όπως έλεγες από την πρώτη μέρα!

Ο δικός μας Χουάντσο Ερνανγκόμεθ μένει ακριβώς εκεί όπου ανήκει. Σπίτι.

Γιατί κάποιοι δεσμοί είναι φτιαγμένοι για να κρατούν μια ζωή.

Σε πολλές ακόμα μέρες μαζί, μέχρι το 2030»!

Δείτε το βίντεο του Παναθηναϊκού: