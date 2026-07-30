Σέρρες: Συνελήφθησαν 7 ανήλικοι για διαρρήξεις καταστημάτων και αυτοκινήτων

Snapshot Συνελήφθησαν επτά ανήλικοι στις Σρες για διαρρήξεις καταστημάτων και αυτοκινήτων που έγιναν μεταξύ 25 και 28 Ιουλίου 2026.

Οι δράστες διέπραξαν τρεις διαρρήξεις καταστημάτων, αφαιρώντας χρήματα και αντικείμενα συνολικής αξίας περίπου 640 ευρώ.

Πραγματοποίησαν δύο διαρρήξεις οχημάτων και αφαίρεσαν πέντε τραπεζικές κάρτες, με τις οποίες έκαναν αγορές αξίας 132,60 ευρώ.

Το πορτοφόλι με τα 200 δολάρια που κλάπηκε βρέθηκε και αποδόθηκε στον ιδιοκτήτη του.

Κατά τη διάρκεια των συλλήψεων κατασχέθηκε αυτοσχέδιο τσιγάρο κάνναβης από δύο από τους ανήλικους. Snapshot powered by AI

Στη σύλληψη επτά ανήλικων ημεδαπών προχώρησαν αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Σέρρες και της ομάδας ΔΙ.ΑΣ. του Αστυνομικού Τμήματος Σερρών, κατηγορούμενοι για διαρρήξεις και κλοπές.

Σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, οι νεαροί, δρώντας είτε από κοινού είτε με διαφορετική σύνθεση ανά περίπτωση, ενέχονται σε πράξεις που τελέστηκαν στην πόλη των Σερρών μεταξύ 25 και 28 Ιουλίου 2026.

Η δράση τους:

Τρεις διαρρήξεις καταστημάτων: Οι δράστες αφαίρεσαν συνολικά 390 ευρώ, αντικείμενα αξίας 50 ευρώ, καθώς και ένα πορτοφόλι που περιείχε 200 δολάρια. Το πορτοφόλι με τα χρήματα εντοπίστηκε και αποδόθηκε στον νόμιμο κάτοχό του.

Οι δράστες αφαίρεσαν συνολικά 390 ευρώ, αντικείμενα αξίας 50 ευρώ, καθώς και ένα πορτοφόλι που περιείχε 200 δολάρια. Το πορτοφόλι με τα χρήματα εντοπίστηκε και αποδόθηκε στον νόμιμο κάτοχό του. Δύο διαρρήξεις οχημάτων: Από το εσωτερικό των αυτοκινήτων αφαίρεσαν, μεταξύ άλλων, πέντε τραπεζικές κάρτες, με τις οποίες πραγματοποίησαν αγορές ύψους 132,60 ευρώ.

Επιπλέον, κατά τη διάρκεια των ελέγχων, στην κατοχή δύο εκ των συλληφθέντων βρέθηκε και κατασχέθηκε ένα αυτοσχέδιο τσιγάρο κάνναβης.

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