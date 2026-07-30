Ντόναλντ Τουσκ: Ο πύραυλος που δημιούργησε κρατήρα ήταν πιθανότατα ρωσικός

Snapshot Ο Πολωνός πρωθυπουργός Ντόναλντ Τουσκ δήλωσε ότι ο πύραυλος που προκάλεσε κρατήρα στην Πολωνία ήταν πιθανότατα ρωσικός βαλλιστικός πύραυλος Kh-101.

Το αντικείμενο συνετρίβη κοντά στο χωριό Ταρνάβα Κολόνια, περίπου 100 χιλιόμετρα από τα σύνορα με την Ουκρανία, χωρίς να προκαλέσει θύματα.

Ο Πολωνικός στρατός εντόπισε το αντικείμενο και επιχείρησε να το αναχαιτίσει με μαχητικό F-16 πριν εξαφανιστεί από τα ραντάρ.

Διεξάγεται πυροτεχνική ανάλυση για να επιβεβαιωθεί η ταυτότητα και η προέλευση του αντικειμένου, ενώ η Πολωνία αντιμετωπίζει το περιστατικό ως σοβαρό.

Από την έναρξη του πολέμου στη Ρωσία-Ουκρανία, αρκετά ρωσικά drones και πύραυλοι έχουν εισέλθει στον πολωνικό εναέριο χώρο, με προηγούμενο περιστατικό που προκάλεσε δύο θανάτους να αποδίδεται σε ουκρανικό πύραυλο αεράμυνας. Snapshot powered by AI

Ο Πολωνός πρωθυπουργός Ντόναλντ Τουσκ δήλωσε ότι το αντικείμενο που συνετρίβη σε χωράφι στην ανατολική Πολωνία τις πρώτες πρωινές ώρες της Πέμπτης πιθανότατα ήταν ρωσικός πύραυλος. Το άγνωστο αντικείμενο προκάλεσε έναν κρατήρα πλάτους 10 μέτρων σε μικρή απόσταση από το χωριό Ταρνάβα Κολόνια, περίπου 100 χιλιόμετρα από τα σύνορα με την Ουκρανία κατά τη διάρκεια ρωσικής επίθεσης στην πόλη Λβιβ.

«Όλες οι ενδείξεις δείχνουν ότι επρόκειτο για έναν ρωσικό βαλλιστικό πύραυλο Kh-101, αλλά θέλουμε να είμαστε 100% βέβαιοι για τον τύπο του πυραύλου και ποιος τον εκτόξευσε», δήλωσε ο Τουσκ κατά τη διάρκεια ειδικής συνάντησης στο κοντινό Λούμπλιν. Ο υπηρεσιακός υπουργός Εξωτερικών της Ουκρανίας, Αντρέι Σιμπίχα, δήλωσε νωρίτερα την Πέμπτη ότι ένας ρωσικός πύραυλος κρουζ Kh-101 «έπληξε την Πολωνία στο πλαίσιο της μαζικής επίθεσης της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας, παραβιάζοντας τον εναέριο χώρο του ΝΑΤΟ».

Ο Τουσκ δήλωσε ότι βρισκόταν σε επαφή με άλλους Ευρωπαίους ηγέτες πριν κατευθυνθεί στον τόπο του περιστατικού της Πέμπτης. Δεν υπήρξαν αναφορές για θύματα στο περιστατικό της Πέμπτης, είπε, αλλά το γεγονός αντιμετωπίζεται ως σοβαρό. Δεν υπήρχε άμεση απειλή καθώς δεν είχε προσγειωθεί σε κατοικημένη περιοχή, πρόσθεσε ο Τουσκ: «Ήμασταν προετοιμασμένοι να το καταρρίψουμε αν συνέχιζε την πτήση του».

Αρκετά ρωσικά drones και ένας ρωσικός πύραυλος έχουν προσγειωθεί στην Πολωνία από τότε που ξεκίνησε ο πόλεμος της Ρωσίας στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022. Δύο Πολωνοί αγρότες σκοτώθηκαν από πύραυλο που προσγειώθηκε ακριβώς πάνω από τα σύνορα από την Ουκρανία τον Νοέμβριο του 2022, αλλά πιστεύεται ότι επρόκειτο για ουκρανικό πύραυλο αεράμυνας που απαντούσε σε ρωσική επίθεση.

Ο υπουργός Άμυνας Βλάντισλαβ Κοσίνιακ-Κάμις δήλωσε ότι περίπου 20 αντικείμενα εθεάθησαν κοντά στον πολωνικό εναέριο χώρο κατά τη διάρκεια της νύχτας και ότι διεξάγεται πυροτεχνική ανάλυση για να προσδιοριστεί η ταυτότητα του αντικειμένου που έπεσε κοντά στην Ταρνάβα Κολόνια.

Ο στρατός της Πολωνίας εντόπισε το αντικείμενο περίπου στις 03:40 την Πέμπτη (τοπική ώρα) και έστειλε ένα μαχητικό αεροσκάφος F-16 για να το αναχαιτίσει προτού εξαφανιστεί λίγα λεπτά αργότερα από τα συστήματα ραντάρ. Στη συνέχεια εστάλη ένα στρατιωτικό ελικόπτερο για να ερευνήσει την περιοχή.

Σειρήνες αεροπορικής επιδρομής ήχησαν στο Λούμπλιν και στο Κρασνιστάου, νοτιοανατολικά, λόγω των ρωσικών αεροπορικών επιδρομών που σκότωσαν οκτώ ανθρώπους στη γειτονική Ουκρανία. Οι κάτοικοι της Ταρνάβα Κολόνια ανέφεραν ότι άκουσαν έναν δυνατό κρότο περίπου στις 04:00 και η αστυνομία βρήκε το σημείο της συντριβής περίπου μία ώρα αργότερα. Ο Πολωνός ηγέτης είχε συναντηθεί με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι στο Λούμπλιν το προηγούμενο βράδυ, καθώς ο Ζελένσκι επέστρεφε από συνομιλίες με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ.