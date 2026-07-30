Φωτιά Ρέθυμνο: Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης κηρύχθηκε ο δήμος Αγίου Βασιλείου

Snapshot Ο Δήμος Αγίου Βασιλείου κηρύχθηκε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης Πολιτικής Προστασίας για τρεις μήνες, έως τις 29 Οκτωβρίου 2026, λόγω της πυρκαγιάς που ξέσπασε στις 29 Ιουλίου 2026.

Η πυρκαγιά στο νότιο Ρέθυμνο παραμένει ανεξέλεγκτη, με ισχυρούς ανέμους που εμποδίζουν τη χρήση εναέριων μέσων κατάσβεσης.

Στην περιοχή επιχειρούν 224 πυροσβέστες, 11 ομάδες πεζοπόρων, 53 οχήματα, 2 ελικόπτερα, εθελοντές και υδροφόρες ΟΤΑ, ενώ η φωτιά δεν έχει οριοθετηθεί λόγω συνεχών αναζωπυρώσεων.

Οι κάτοικοι και επισκέπτες που απομακρύνθηκαν επιστρέφουν σταδιακά στα καταλύματά τους, με οργανωμένη υποστήριξη από τις τοπικές αρχές και την Περιφέρεια Κρήτης.

Οι καταστροφές στην περιοχή είναι σημαντικές, ενώ παραμένουν σε ετοιμότητα υγειονομικές και αστυνομικές δυνάμεις για την αντιμετώπιση των συνεπειών. Snapshot powered by AI

Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, Νίκου Παπαευσταθίου, ο Δήμος Αγίου Βασιλείου της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης κηρύχθηκε σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας, για την αντιμετώπιση των έκτακτων αναγκών και τη διαχείριση των συνεπειών που προκλήθηκαν από τη δασική πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στις 29 Ιουλίου 2026.

Η κήρυξη ισχύει από την ημερομηνία εκδήλωσης της πυρκαγιάς και για χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών, έως και τις 29 Οκτωβρίου 2026.

Η απόφαση αποσκοπεί στην άμεση κινητοποίηση και επιτάχυνση των απαιτούμενων διαδικασιών για την αντιμετώπιση των συνεπειών της πυρκαγιάς, καθώς και στην υποστήριξη των πληγεισών περιοχών μέσω των προβλεπόμενων μέτρων πολιτικής προστασίας και κρατικής αρωγής.

Ανεξέλεγκτη η φωτιά στο Ρέθυμνο – Καθηλωμένα λόγω ανέμων τα εναέρια μέσα

Στο μεταξύ ιδιαίτερα δύσκολές εξακολουθούν να είναι οι συνθήκες στο πύρινο μέτωπο που καίει από χθες το μεσημέρι στο νότιο Ρέθυμνο. Οι ισχυροί άνεμοι εξακολουθούν να δυσχεραίνουν το έργο της κατάσβεσης, εμποδίζοντας, τουλάχιστον μέχρι αυτή την ώρα τη συνδρομή των εναέριων μέσων.

Το μέτωπο, που ξεκίνησε από την Κρύα Βρύση, έχει διανύσει μεγάλη απόσταση, με τις αρχές να επικεντρώνουν τις προσπάθειές τους κυρίως στη δυτική πλευρά. Παρότι σε ορισμένα σημεία δεν υπάρχουν εμφανείς φλόγες, η φωτιά δεν έχει οριοθετηθεί, καθώς οι αναζωπυρώσεις συνεχίζονται.

Αυτή την ώρα στα μέτωπα επιχειρούν 224 πυροσβέστες με 11 ομάδες πεζοπόρων της 3ης, 19ης και 6ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές και 53 οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί 2 ελικόπτερα. Παράλληλα, συνδράμουν και υδροφόρες ΟΤΑ.

Το έργο των πυροσβεστών συνδράμουν υδροφόρες και μηχανήματα έργου της Πολιτικής Προστασίας, περιφέρειας και ΟΤΑ του Ρεθύμνου, ενώ μεγάλο έργο έχουν προσφέρει εθελοντές πολίτες και κάτοικοι των πληγεισών περιοχών της ευρύτερης περιοχής και χωριών του Αγίου Βασιλείου.

Παράλληλα στο έργο της κατάσβεσης από την πρώτη στιγμή επιχειρούν εθελοντές της ΕΠ.ΟΜ.Ε.Α ΧΑΝΙΩΝ με πυροσβεστικό όχημα της ομάδας οι οποίοι παρέμειναν στο μέτωπο της φωτιάς όλο το βράδυ.

Οι επισκέπτες που είχαν απομακρυνθεί από την Αγία Γαλήνη επιστρέφουν στα καταλύματά τους, με προτεραιότητα τα περίπου 100 άτομα που φιλοξενούνταν στο Κλειστό Γυμναστήριο Φαιστού, όπου ο Δήμος Φαιστού, με τη συνδρομή της Περιφέρειας Κρήτης, παρείχε την απαραίτητη υποστήριξη. Το ίδιο και όσοι είχαν μεταφερθεί προσωρινά σε άλλες ξενοδοχειακές μονάδες, ενώ οι επισκέπτες που είχαν απομακρυνθεί από άλλες περιοχές και δεν μπορούν ακόμη να επιστρέψουν παραμένουν στα ξενοδοχεία όπου έχουν μεταφερθεί.

Οι καταστροφές σύμφωνα με τη μέχρι αυτή την ώρα εικόνα είναι τεράστιες και δίνεται αγώνας να σωθούν, όπως επισημαίνουν αρμόδιοι, περιουσίες και να μην καούν σπίτια. Για τη μεγάλη πυρκαγιά στην ευρύτερη περιοχή της Κρύας Βρύσης, Ορνέ και Αγίας Γαλήνης Ρεθύμνου, σε ετοιμότητα παραμένουν 7 ασθενοφόρα οχήματα του ΕΚΑΒ. Έχουν ακόμη κινητοποιηθεί δυνάμεις της ΕΛΑΣ και του ΛΣ-ΕΛΑΚΤ.

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