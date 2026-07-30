Ρέθυμνο: Τους τύφλωσε ο καπνός μόλις γύρισε ο άνεμος – Έτσι εγκλωβίστηκαν και πέθαναν οι πυροσβέστες

ΟΙι κηδείες των δύο άτυχων πυροσβεστών θα πραγματοποιηθούν σήμερα 

Γιάννης Καλύβας

Ρέθυμνο: Τους τύφλωσε ο καπνός μόλις γύρισε ο άνεμος – Έτσι εγκλωβίστηκαν και πέθαναν οι πυροσβέστες
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Δύο πυροσβέστες έχασαν τη ζωή τους στο Ρέθυμνο εξαιτίας της πυρκαγιάς και του αιφνίδιου γύρισματος του ανέμου που τους τύφλωσε με καπνό.
  • Ο 25χρονος Παντελής Διαμαντάκης και ο 58χρονος Μανώλης Στρατιδάκης εγκλωβίστηκαν ενώ προσπαθούσαν να σβήσουν φωτιά σε χαμηλή βλάστηση και πέθαναν κοντά στο όχημά τους.
  • Οι πυροσβέστες προσπάθησαν να διαφύγουν πεζοί, αλλά ο πυκνός καπνός τους απέκλεισε την ορατότητα, καθιστώντας αδύνατη την αναγνώρισή τους από τους συναδέλφους τους.
  • Εξετάζονται οι ακριβείς συνθήκες του συμβάντος από ειδικά κλιμάκια της Πυροσβεστικής υπό την εποπτεία ανώτατων αξιωματικών.
  • Οι κηδείες των δύο πυροσβεστών θα πραγματοποιηθούν την Πέμπτη 30 Ιουλίου στους τόπους καταγωγής τους.
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Τραγικό θάνατο από τις φλόγες βρήκαν δύο πυροσβέστες στο Ρέθυμνο στην μεγάλη πυρκαγιά που εκδηλώθηκε την Τετάρτη και είναι ακόμη σε εξέλιξη, με την Πυροσβεστική να εξακολουθεί να δίνει μάχη προκειμένου να οριοθετήσει το πύρινο μέτωπο.

Οι δύο ήρωες πυροσβέστες που έπεσαν στο καθήκον, εγκλωβίστηκαν από τις φλόγες με αποτέλεσμα να βρουν τραγικό θάνατο.

Όπως αναφέρει το patris.gr, οι πρώτοι που αντίκρισαν του νεκρούς ήταν μία ομάδα πυροσβεστών που βρισκόταν σε πολύ κοντινή απόσταση, που δεν ξεπερνά τα 20 με 30 μέτρα, από το σημείο όπου έμελλε να αφήσουν την τελευταία τους πνοή.

Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, ο 25χρονος Παντελής Διαμαντάκης και ο 58χρονος Μανώλης Στρατιδάκης, βάσει του σχεδιασμού βρέθηκαν στο σημείο της τραγωδίας σβήνοντας φωτιά που έκαιγε χαμηλή βλάστηση.

Όπως αναφέρουν συνάδελφοί τους, η τραγωδία σημειώθηκε όταν οι φλόγες φούντωσαν κοντά στο σημείο όπου βρίσκονταν οι δύο πυροσβέστες και ο άνεμος γύρισε με αποτέλεσμα ο καπνός να τους «τυφλώσει».

Οι πυροσβέστες προσπάθησαν να φύγουν πεζή από το σημείο εγκαταλείποντας το όχημά τους προσπαθώντας να βρουν διέξοδο διαφυγής. Αυτό τουλάχιστον πιστεύουν στελέχη της Πυροσβεστικής, βασίζοντας την εκτίμησή τους αυτή, στα μέχρι στιγμής στοιχεία που έχουν στη διάθεσή τους.

Η απόσταση που τους χώριζε από τους συναδέλφους τους, δεν ήταν μεγάλη. Όμως κανένα από τα στελέχη της πυροσβεστικής που βρίσκονταν στο συγκεκριμένο σημείο δεν μπορούσε να δει στα δύο μέτρα. Ήταν αδύνατον όπως τονίζεται να αντιληφθούν ότι δίπλα τους, δύο συνάδελφοί τους, έδιναν τον ύστατο αγώνα, αυτό για τη σωτηρία τους.

«Ο καπνός ήταν σαν να τους είχε κλείσει τα μάτια. Οι συνάδελφοι βρέθηκαν σε ένα σημείο με πολύ υψηλή θερμοκρασία και καπνό. Η διαχείριση μιας τέτοιας κρίσης, υπό τέτοιες συνθήκες, αποτελεί τον νούμερο ένα παράγοντα κινδύνου» τόνισε στέλεχος της Π.Υ.

Όπως προκύπτει από τα μέχρι στιγμής στοιχεία και οι δύο άτυχοι πυροσβέστες προσπάθησαν να απομακρυνθούν. «Όμως δεν έβλεπαν, ο καπνός ήταν σαν να τους έκλεινε τα μάτια, δεν μπορούσαν να κινηθούν προς μια κατεύθυνση» σχολίασε πυροσβέστης. Αυτός είναι και ο λόγος που εντοπίστηκαν λίγα μέτρα μακριά από το όχημα τους σύμφωνα με τα όσα περιέγραψαν οι συνάδελφοι τους.

Όπως αναφέρουν οι ίδιες πηγές ενημέρωσης, ο 25χρονος είχε πιάσει βάρδια λίγη ώρα πριν το τραγικό συμβάν στο πλαίσιο του ωραρίου του. Η πρωινή βάρδια 7 το πρωί με 2 το μεσημέρι βρισκόταν ένας εθελοντής, τον οποίο άλλαξε ο άτυχος 25χρονος Παντελής Διαμαντάκης.

Ήταν η δεύτερη χρονιά του ως εποχικός πυροσβέστης ενώ ο 58χρονος Μανώλης Στρατιδάκης ήταν αρκετά χρόνια στο Σώμα.

Ο θάνατός τους ήταν δυστυχώς προδιαγεγραμμένος. Αυτό που τώρα ερευνάται είναι οι ακριβείς συνθήκες αυτής της τραγωδίας. Κλιμάκια εξειδικευμένων πυροσβεστών υπό την εποπτεία ανώτατων αξιωματικών, έχουν αναλάβει να δώσουν απαντήσεις.

Σήμερα οι κηδείες των δύο πυροσβεστών που έπεσαν στο καθήκον

Οι κηδείες των δύο πυροσβεστών θα γίνουν σήμερα Πέμπτη 30 Ιουλίου.

Λίγο μετά τις 12 το μεσημέρι θα ψαλεί η εξόδιος ακολουθία για τον Παντελή Διαμαντάκη στον Ιερό Ναό του Αγίου Γεωργίου στον Φουρφουρά.

Η κηδεία του Μανώλη Στρατιδάκη θα γίνει στο χωριό του, το Γερακάρι, στις 5 το απόγευμα της Πέμπτης, στον Ιερό Ναό Ευαγγελισμού της Θεοτόκου, όπου θα πραγματοποιηθεί και η ταφή του.

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