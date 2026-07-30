Φωτιά στο Ρέθυμνο: Επιστρέφουν στα καταλύματά τους οι επισκέπτες - Μάχη του ΔΕΔΔΗΕ για τις βλάβες

Snapshot Οι επισκέπτες που είχαν απομακρυνθεί από την Αγία Γαλήνη επιστρέφουν στα καταλύματά τους, με προτεραιότητα σε όσους φιλοξενούνταν στο Κλειστό Γυμναστήριο Φαιστού.

Συνεργεία του ΔΕΔΔΗΕ εργάζονται για την αποκατάσταση των ζημιών στο δίκτυο ηλεκτροδότησης που προκλήθηκαν από την πυρκαγιά.

Πραγματοποιούνται εργασίες αποκατάστασης του οδικού δικτύου για την ταχεία επαναφορά της κανονικότητας στην περιοχή.

Το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας συνεργάζεται με την Περιφέρεια Κρήτης και άλλους φορείς για την ολοκλήρωση των επιχειρήσεων κατάσβεσης και την αποκατάσταση των υποδομών.

Οι επισκέπτες που δεν μπορούν ακόμη να επιστρέψουν παραμένουν ασφαλώς στα ξενοδοχεία όπου έχουν μεταφερθεί προσωρινά. Snapshot powered by AI

Μετά τη χθεσινή δύσκολη πυρκαγιά στην περιοχή της Κρύας Βρύσης Ρεθύμνου, συνεχίζεται η επιχείρηση κατάσβεσης από τις δυνάμεις του Πυροσβεστικού Σώματος, καθώς και οι ενέργειες για την αποκατάσταση της ομαλότητας στις πληγείσες περιοχές.

Οι επισκέπτες που είχαν απομακρυνθεί από την Αγία Γαλήνη επιστρέφουν στα καταλύματά τους, με προτεραιότητα τα περίπου 100 άτομα που φιλοξενούνταν στο Κλειστό Γυμναστήριο Φαιστού, όπου ο Δήμος Φαιστού, με τη συνδρομή της Περιφέρειας Κρήτης, παρείχε την απαραίτητη υποστήριξη. Το ίδιο και όσοι είχαν μεταφερθεί προσωρινά σε άλλες ξενοδοχειακές μονάδες, ενώ οι επισκέπτες που είχαν απομακρυνθεί από άλλες περιοχές και δεν μπορούν ακόμη να επιστρέψουν παραμένουν στα ξενοδοχεία όπου έχουν μεταφερθεί.

Ταυτόχρονα, συνεργεία του ΔΕΔΔΗΕ εργάζονται εντατικά για την αποκατάσταση των βλαβών που προκάλεσε η πυρκαγιά στο δίκτυο ηλεκτροδότησης, καθώς έχουν υποστεί ζημιές στύλοι και τμήματα του δικτύου. Παράλληλα, βρίσκονται σε εξέλιξη εργασίες για την αποκατάσταση του οδικού δικτύου. Στόχος είναι η ταχύτερη δυνατή επαναφορά της κανονικότητας στην περιοχή.

Το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας παραμένει σε συνεχή συνεργασία με την Περιφέρεια Κρήτης, τους Δήμους Αγίου Βασίλειου και Φαιστού, τον ΔΕΔΔΗΕ, την ΕΛΑΣ και όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, προκειμένου να συνεχιστούν απρόσκοπτα τόσο οι επιχειρήσεις κατάσβεσης όσο και οι παρεμβάσεις για την αποκατάσταση των υποδομών και την ασφαλή επιστροφή κατοίκων και επισκεπτών στην καθημερινότητά τους.Στάλθηκε από το iPhone μου