Συγκλονίζει πυροσβέστης για τους νεκρούς συναδέλφους του: «Δεν θα γυρίσουν τα παιδιά σπίτι τους»

Snapshot Δύο πυροσβέστες έχασαν τη ζωή τους στη φωτιά στο Ρέθυμνο, αφήνοντας δύο οικογένειες χωρίς τα παιδιά τους.

Ο πυροσβέστης που μίλησε χαρακτήρισε λανθασμένη την απόφαση των συναδέλφων του να βρεθούν στην επικίνδυνη περιοχή.

Η φωτιά προκάλεσε εκτεταμένες καταστροφές σε σπίτια, αυτοκίνητα και ζώα.

Η επιχείρηση ήταν ιδιαίτερα δύσκολη και η απώλεια των συναδέλφων τόνισε τους κινδύνους του επαγγέλματος.

Ο πυροσβέστης ζήτησε αναγνώριση της αυτοθυσίας και του ηρωισμού των συναδέλφων του από την κοινωνία. Snapshot powered by AI

Συγκλονισμένος ήταν ένας πυροσβέστης που επιχειρούσε στη φωτιά στο Ρέθυμνο για την απώλεια των δύο συναδέλφων του. «Για πρώτη φορά, δύο οικογένειες, δεν θα γυρίσουν τα παιδιά σπίτι τους», είπε με λυγμούς στα μάτια.

Ο πυροσβέστης είπε μεταξύ άλλων ότι «ήταν λάθος τους που πήγαν εκεί πέρα, δυστυχώς ήταν λάθος τους. Δυστυχώς... Τους είδα με τα μάτια μου».

Για τη φωτιά είπε ότι η «η κατάσταση είναι τραγική. Καμένα σπίτια, καμένα αυτοκίνητα, καμένα ζώα...».

Σε μια συγκλονιστική στιγμή, πυροσβέστης εκφράζει τον πόνο του για την απώλεια συναδέλφων του κατά τη διάρκεια μιας δύσκολης επιχείρησης. Με δάκρυα στα μάτια, αναφέρεται στις οικογένειες που μένουν πίσω, υπογραμμίζοντας την τραγική αλήθεια ότι τα αγαπημένα τους πρόσωπα δεν θα επιστρέψουν στο σπίτι.

Η κατάσταση είναι δύσκολη για την πυροσβεστική υπηρεσία, καθώς οι απώλειες αυτές επισημαίνουν τους κινδύνους της δουλειάς τους. Ο πυροσβέστης καλεί την κοινωνία να αναγνωρίσει την αυτοθυσία και τον ηρωισμό των συναδέλφων του, οι οποίοι καθημερινά θέτουν σε κίνδυνο τη ζωή τους για να προστατεύσουν τους πολίτες