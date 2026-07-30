«Νέο» είδος δεινοσαύρου ηλικίας 210 εκατομμυρίων ετών ανακαλύφθηκε στη Ζιμπάμπουε

Snapshot Ο Musango matusadonaensis είναι ένα νέο είδος δεινοσαύρου που έζησε πριν από περίπου 210 εκατομμύρια χρόνια στη Ζιμπάμπουε και βασίζεται σε έναν σχεδόν πλήρη σκελετό που βρέθηκε το 2018.

Το είδος ήταν σχετικά μικρόσωμο με μήκος περίπου 4,5 μέτρα και βάρος γύρω στα 220 κιλά, και πιθανότατα ήταν φυτοφάγο ή παμφάγο.

Η ανακάλυψη δείχνει ότι η νότια Αφρική είχε διαφορετικά οικοσυστήματα με ξεχωριστά είδη δεινοσαύρων κατά την Ύστερη Τριασική περίοδο.

Ο σκελετός του Musango θεωρείται από τους πιο ολοκληρωμένους της περιόδου αυτής στη Ζιμπάμπουε και δείχνει ότι το ζώο είχε επιβιώσει από σοβαρό τραυματισμό ή λοίμωξη πριν πεθάνει.

Η Ζιμπάμπουε αποτελεί σημαντική περιοχή για τη μελέτη της πρώιμης εξέλιξης των δεινοσαύρων, με προηγούμενη ανακάλυψη τον Mbiresaurus raathi, τον αρχαιότερο γνωστό δεινόσαυρο της Αφρικής. Snapshot powered by AI

Ένα άγνωστο είδος που έζησε πριν από περίπου 210 εκατομμύρια χρόνια στη σημερινή Ζιμπάμπουε έρχεται να προσφέρει νέα στοιχεία για την πρώιμη εξέλιξη και εξάπλωση των δεινοσαύρων στη Γη.

Η ανακάλυψη του Musango matusadonaensis, όπως ονομάστηκε το νέο είδος, βασίζεται σε έναν σχεδόν πλήρη σκελετό που εντοπίστηκε το 2018 στις όχθες της λίμνης Καρίμπα, στη βόρεια Ζιμπάμπουε. Πρόκειται για τον πέμπτο δεινόσαυρο που έχει αναγνωριστεί επιστημονικά στη χώρα.

Ο Musango έζησε κατά την Ύστερη Τριασική περίοδο, σε μια εποχή κατά την οποία οι δεινόσαυροι άρχιζαν να εξαπλώνονται σε ολόκληρο τον πλανήτη, χωρίς όμως να έχουν ακόμη εξελιχθεί στην κυρίαρχη μορφή ζωής στα χερσαία οικοσυστήματα.

Σε αντίθεση με τους γιγαντιαίους μακρυλαίμηδες δεινόσαυρους που εμφανίστηκαν εκατομμύρια χρόνια αργότερα, το συγκεκριμένο είδος ήταν σχετικά μικρόσωμο. Οι επιστήμονες εκτιμούν ότι είχε μήκος περίπου 4,5 μέτρα και βάρος γύρω στα 220 κιλά, όσο περίπου ένα ενήλικο γουρούνι.

Η ονομασία του προέρχεται από τη λέξη «musango» στη γλώσσα Σόνα, μία από τις βασικές γλώσσες της Ζιμπάμπουε, και σημαίνει «αυτός που ζει στον θάμνο».

Νέα δεδομένα για τα οικοσυστήματα της νότιας Αφρικής

Η ανακάλυψη του νέου είδους αλλάζει την εικόνα που είχαν μέχρι σήμερα οι επιστήμονες για τους πρώτους δεινοσαύρους της περιοχής.

«Μέχρι πρόσφατα θεωρούσαμε ότι οι δεινόσαυροι που ζούσαν σε ολόκληρη τη νότια Αφρική ήταν σε μεγάλο βαθμό οι ίδιοι», δήλωσε ο Πολ Μπάρετ, ερευνητής στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας του Λονδίνου.

Ωστόσο, τα νέα ευρήματα δείχνουν ότι η περιοχή αποτελούνταν από διαφορετικά οικοσυστήματα, καθένα από τα οποία φιλοξενούσε ξεχωριστά είδη δεινοσαύρων.

«Αυτό που έχουμε ανακαλύψει μέχρι σήμερα πιθανότατα αποτελεί μόνο την κορυφή του παγόβουνου», ανέφερε ο ερευνητής. Τα αποτελέσματα της διεθνούς ομάδας παλαιοντολόγων δημοσιεύθηκαν στο επιστημονικό περιοδικό Journal of Systematic Palaeontology.

Ένας από τους πληρέστερους σκελετούς της εποχής του

Ο απολιθωμένος σκελετός του Musango matusadonaensis θεωρείται ένας από τους πιο ολοκληρωμένους σκελετούς δεινοσαύρων της ίδιας περιόδου που έχουν βρεθεί στη Ζιμπάμπουε. Οι επιστήμονες εντόπισαν διατηρημένα τμήματα της σπονδυλικής στήλης, των πλευρών, των άκρων και των ποδιών του ζώου.

Με βάση τη μελέτη των οστών, οι ερευνητές εκτιμούν ότι ο δεινόσαυρος ήταν περίπου οκτώ ετών και είχε σχεδόν ολοκληρώσει την ανάπτυξή του όταν πέθανε. Παράλληλα, τα απολιθώματα έδειξαν ενδείξεις ότι είχε επιβιώσει από σοβαρό τραυματισμό ή λοίμωξη.

Αν και δεν έχει βρεθεί το κρανίο του, οι επιστήμονες θεωρούν πιθανό ότι ήταν φυτοφάγο ή παμφάγο, τρεφόμενο με φυτά που αναπτύσσονταν κοντά σε ποτάμια και ρυάκια.

Η Ζιμπάμπουε στο επίκεντρο νέων παλαιοντολογικών ανακαλύψεων

Η νέα ανακάλυψη έρχεται λίγα χρόνια μετά τον εντοπισμό ενός ακόμη σημαντικού απολιθώματος στη Ζιμπάμπουε. Το 2022, επιστήμονες ανακοίνωσαν την ανακάλυψη του Mbiresaurus raathi, του αρχαιότερου γνωστού δεινοσαύρου της Αφρικής, ο οποίος έζησε πριν από περίπου 230 εκατομμύρια χρόνια.

Ο συγκεκριμένος δεινόσαυρος είχε μήκος περίπου ένα μέτρο, μακριά ουρά και βάρος έως 30 κιλά, αποτελώντας ένα από τα πρώτα μέλη της μεγάλης ομάδας των δεινοσαύρων που εμφανίστηκαν στη Γη.

Η νέα ανακάλυψη ενισχύει την άποψη των επιστημόνων ότι η νότια Αφρική αποτέλεσε μια ιδιαίτερα σημαντική περιοχή για την πρώιμη εξέλιξη των δεινοσαύρων, με πολλά ακόμη μυστικά να παραμένουν θαμμένα στο έδαφός της.

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