Ρεκόρ δημοπρασίας: O σκελετός του Τυραννόσαυρου Ρεξ «Gus» πωλήθηκε για 50,1 εκατ. δολάρια

Snapshot Ο σκελετός του Τυραννόσαυρου Ρεξ «Gus» πωλήθηκε στη Sotheby’s της Νέας Υόρκης για 50,1 εκατ. δολάρια, υπερβαίνοντας κατά πολύ την προ-δημοπρασιακή εκτίμηση των 20-30 εκατ. δολαρίων.

Ο «Gus» θεωρείται ένας από τους μεγαλύτερους και πληρέστερους σκελετούς Τυραννόσαυρου Ρεξ που έχουν ανακαλυφθεί, με 183 απολιθωμένα οστά και 30 γαστράλια, καθιστώντας τον περίπου 61% πλήρη ως προς τον αριθμό των οστών.

Ο σκελετός έχει ηλικία 67 εκατομμυρίων ετών και παρουσιάζει παθολογίες όπως σημάδια δαγκωμάτων και τραυματισμών που υπέστη κατά τη διάρκεια της ζωής του.

Το κεφάλι του σκελετού δεν είναι τοποθετημένο πάνω στο σώμα αλλά βρίσκεται ξεχωριστά στο φουαγιέ του κτιρίου Breuer της Sotheby’s, ενώ στον σκελετό έχει τοποθετηθεί αντίγραφο.

Η πώληση του «Gus» κατέρριψε το προηγούμενο ρεκόρ για απολίθωμα δεινοσαύρου σε δημοπρασία, που κατείχε ο σκελετός «Apex» με τιμή 44,6 εκατ. δολαρίων το 2024. Snapshot powered by AI

Ένας τεράστιος απολιθωμένος σκελετός του Τυραννόσαυρου Ρεξ, με το παρατσούκλι «Gus», πωλήθηκε την Τρίτη στη Sotheby’s της Νέας Υόρκης για 50,1 εκατ. δολάρια σε έναν πλειοδότη που συμμετείχε τηλεφωνικά – καθιστώντας το το πιο πολύτιμο απολίθωμα δεινοσαύρου που έχει πωληθεί σε δημοπρασία.

Επίσης, η τιμή πώλησής του υπερέβη κατά πολύ την προ-δημοπρασιακή εκτίμηση που κυμαινόταν από 20 έως 30 εκατ. δολάρια..

A 67-million-year-old T-Rex skeleton nicknamed “Gus” just shattered records, selling for $50.13M (with buyer’s premium) to become the most expensive fossil ever sold at auction.



?: @robpetrozzo pic.twitter.com/AXbqi3xIPR — Trove (@findyourtrove) July 14, 2026

Ο σκελετός, ο οποίος θεωρείται ένας από τους μεγαλύτερους και πληρέστερους που έχουν ανακαλυφθεί ποτέ, ανασκάφηκε σε ένα ράντσο στη Νότια Ντακότα από την εμπορική εταιρεία ανασκαφών απολιθωμάτων Theropoda Expeditions.

Ο «Gus» – ο οποίος πήρε το όνομά του από τον Gary «Gus» Licking, ιδιοκτήτη του οικοπέδου όπου ανακαλύφθηκε και ανασκάφηκε ο σκελετός μεταξύ 2021 και 2023 – είχε αποτελέσει αντικείμενο επιστημονικής συζήτησης τις ημέρες πριν από τη δημοπρασία, λόγω ισχυρισμών ότι η πώλησή του σε ιδιώτες θα μπορούσε να περιορίσει την παλαιοντολογική έρευνα.

Με τα εντυπωσιακά δόντια του που μοιάζουν με στιλέτα, το τεράστιο μέγεθός του ύψους 3,8 μέτρων και το γεγονός ότι έχει «τοποθετηθεί σε στάση αρπακτικού», ο Gus εκτιμάται ότι είναι ηλικίας 67 εκατομμυρίων ετών.

Το κεφάλι του σκελετού είναι τόσο μεγάλο και βαρύ που στην πραγματικότητα δεν είναι τοποθετημένο πάνω στον σκελετό του Gus. Αντ’ αυτού, βρίσκεται στο φουαγιέ του κτιρίου Breuer της Sotheby’s, και στον σκελετό έχει τοποθετηθεί ένα αντίγραφο του κεφαλιού.

Ο σκελετός, σύμφωνα με τον δημοπράτη περιλάμβανε 183 απολιθωμένα οστά, καθώς και 30 από τα 32 σπάνια ευρεθέντα – και πολύ πιο σπάνια συναρμολογημένα – γαστράλια (πλευρά της κοιλιάς). Αυτά τα στοιχεία καθιστούν τον Gus περίπου 61% πλήρη ως προς τον αριθμό των οστών, 75 έως 80% πλήρη ως προς τη μάζα των οστών – ενώ διαθέτει ένα «εξαιρετικά καλά διατηρημένο κρανίο» που περιλαμβάνει και τις έξι οδοντοστοιχίες.

Ο σκελετός αποκαλύπτει επίσης ορισμένες πτυχές της ζωής που έζησε ο «Gus» στους λόφους της Νότιας Ντακότα, συμπεριλαμβανομένων ορισμένων παθολογιών.

Ο Gus παρουσιάζει «σημάδια δαγκωματιών τυραννόσαυρου στα οστά του κρανίου και στη δεξιά κάτω γνάθο, καθώς και σε διάφορα μετακρανιακά στοιχεία, τα οποία προκλήθηκαν είτε από μάχη είτε από μεταθανάτια σαρκοφαγία, επιπλέον των τραυματισμών που υπέστη κατά τη διάρκεια της ζωής του, με σπασμένα και επουλωμένα οστά που διακρίνονται σε διάφορα πλευρά και γαστράλια».

Η πώληση ξεπέρασε το προηγούμενο ρεκόρ για απολίθωμα δεινοσαύρου σε δημοπρασία. Ένας στεγόσαυρος με το όνομα «Apex» κατείχε το ρεκόρ μέχρι την Τρίτη, έχοντας πωληθεί σε δημοπρασία της Sotheby’s το 2024 έναντι 44,6 εκατ. δολαρίων.