Αυτός ο τυραννόσαυρος Ρεξ αποκαλύπτει τα σημάδια μίας ζωής γεμάτης μάχες

Απολίθωμα Τυραννόσαυρου Ρεξ ηλικίας 67 εκατ. ετών πωλήθηκε έναντι 37,4 εκατ. λιρών (43,8 εκατ. ευρώ) σε δημοπρασία του Sotheby’s στη Νέα Υόρκη, καταγράφοντας το υψηλότερο ποσό που έχει δοθεί ποτέ για δεινόσαυρο.

Το απολίθωμα του διάσημου θηρευτή έχει ύψος πάνω από 4 μέτρα και με περισσότερο από το 60% των οστών του να έχουν διασωθεί, θεωρείται ένα από τα «πληρέστερα» δείγματα που έχουν ανακαλυφθεί ποτέ, σύμφωνα με τον οίκο.

Ο αγοραστής που κέρδισε τη δημοπρασία, η οποία πραγματοποιήθηκε την περασμένη Τρίτη, δεν έχει γίνει ακόμη γνωστός. Ο Gus, όπως έχει ονομαστεί ο T. rex, ανακαλύφθηκε το 2021 σε απομακρυσμένη φάρμα στη Νότια Ντακότα των Ηνωμένων Πολιτειών.

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«Αυτό είναι το αποτέλεσμα πολλών ετών προσπάθειας. Ο Gus δεν είναι μόνο ένα εξαιρετικό εύρημα, αλλά ένα δείγμα που ανασκάφηκε, κατεγράφη επιστημονικά, προετοιμάστηκε και συντηρήθηκε με πραγματική αριστεία», τόνισε η Κασάντρα Χάτον, επικεφαλής του τμήματος επιστήμης και φυσικής ιστορίας του Sotheby’s.

Η πώληση ξεπέρασε το προηγούμενο ρεκόρ που είχε σημειώσει ένας στεγόσαυρος το 2024 και αποτελεί την πρώτη φορά που ένα απολίθωμα δεινοσαύρου ξεπερνά το όριο των 50 εκατ. δολαρίων.

Ορισμένοι επιστήμονες τόνισαν ότι η δημοπρασία ενδέχεται να σηματοδοτεί μία νέα εποχή στη συλλογή απολιθωμάτων από υπερπλούσιους ιδιώτες, μιλώντας στο BBC.

Η Χάτον ανέφερε ότι η τιμή αντικατοπτρίζει τον χρόνο και τους πόρους που απαιτήθηκαν για την ανακάλυψη του δείγματος. Τα οστά ανασκάφηκαν κατά τη διάρκεια τριών καλοκαιριών, από το 2021 έως το 2023, όταν το έδαφος είχε ξεπαγώσει και οι συνθήκες επέτρεπαν τις εργασίες.

Ωστόσο, χρειάστηκαν ακόμη τρία χρόνια εργαστηριακής εργασίας για να συναρμολογηθεί ξανά ο σκελετός του T. rex.

Οι εργασίες αποκάλυψαν σημάδια από δαγκώματα στο κρανίο, καθώς και παλαιότερα σπασμένα πλευρά που είχαν επουλωθεί όσο το ζώο ήταν ζωντανό. Αυτοί οι τραυματισμοί πιθανότατα προκλήθηκαν είτε κατά την αναζήτηση τροφής, είτε σε μάχες με άλλους δεινόσαυρους.

Μπορεί να περάσει αρκετός χρόνος μέχρι να αποκαλυφθεί η ταυτότητα του αγοραστή. Ωστόσο, ο Apex, ο στεγόσαυρος που κατείχε το προηγούμενο ρεκόρ, είχε παραχωρηθεί ως δάνειο στο Αμερικανικό Μουσείο Φυσικής Ιστορίας για 4 χρόνια από τον δισεκατομμυριούχο ιδιοκτήτη του, Κένεθ Γκρίφιν.