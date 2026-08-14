Ρόμπι Γουίλιαμς: Αποκάλυψε τη διάγνωσή του με αυτισμό - «Έχω άλλοθι για τις παραξενιές μου...»

Snapshot Ο Ρόμπι Γουίλιαμς διαγνώστηκε πρόσφατα με αυτισμό, κάτι που τον βοήθησε να κατανοήσει καλύτερα την εκκεντρική του συμπεριφορά.

Ο καλλιτέχνης έχει επίσης διαγνωστεί με ΔΕΠΥ και σύνδρομο Τουρέτ, με το σύνδρομο Τουρέτ να εκδηλώνεται κυρίως με ανεξέλεγκτες εσωτερικές σκέψεις.

Αντιμετωπίζει συχνά επιθετικές και ανησυχητικές σκέψεις, όπως φαντασιώσεις για καταστροφικά γεγονότα, και προσπαθεί να εκπαιδεύσει τον εγκέφαλό του για να τις διαχειρίζεται καλύτερα.

Έχει παλέψει με εθισμούς σε αλκοόλ και ναρκωτικά και έχει περάσει πολλές περιόδους αποτοξίνωσης.

Παρά την επιτυχημένη καριέρα του, οι περιοδείες συνεχίζουν να τον τρομοκρατούν. Snapshot powered by AI

Σε μια ειλικρινή εξομολόγηση για τις μάχες της ψυχικής του υγείας προχώρησε ο Ρόμπι Γουίλιαμς, αποκαλύπτοντας ότι διαγνώστηκε πρόσφατα με αυτισμό. Ο 52χρονος σταρ της παγκόσμιας ποπ σκηνής, ο οποίος στο παρελθόν έχει μιλήσει ανοιχτά για τις εμπειρίες του με τη ΔΕΠΥ, το σύνδρομο Τουρέτ και τις εξαρτήσεις, αντιμετώπισε τη νέα αυτή αποκάλυψη με το γνώριμο, αυτοσαρκαστικό του χιούμορ.

Μιλώντας κατά την παρουσίαση της φθινοπωρινής/χειμερινής συλλογής της μάρκας ρούχων του, Hopeium's at Flannels, ο δημοφιλής καλλιτέχνης εξήγησε ότι η διάγνωση αυτή λειτούργησε ως λύτρωση, δίνοντάς του απαντήσεις σε ανεξήγητες πτυχές της συμπεριφοράς του.

Όπως είπε αντιμετωπίζει πλέον τη διαταραχή αυτή του νευροαναπτυξιακού φάσματος ως άλλοθι για την εκκεντρική του συχνά συμπεριφορά, λέγοντας χαριτολογώντας πως, επικαλείται απλώς τη διάγνωσή του για να ζητήσει συγγνώμη. «Έχω ΔΕΠΥ και μόλις ανακάλυψα ότι έχω και λίγο αυτισμό, κάτι που πραγματικά μου αρέσει πολύ γιατί εξηγεί τόσα πολλά. Είναι το άλλοθί μου, και με όλα αυτά τα περίεργα σκ...ά που κάνω, απλώς λέω "συγγνώμη είμαι αυτιστικός»

Ο 52χρονος τραγουδιστής αναφέρθηκε εκτενώς και στις «επιθετικές, ενοχλητικές σκέψεις» που τον κατακλύζουν στην καθημερινότητα. Αποκάλυψε μεταξυ άλλων πως κατά τη διάρκεια μιας πτήσης αναρωτιόταν αν θα μπορούσε με κάποιον νοητικό τρόπο να προκαλέσει τη συντριβή του αεροσκάφους.

«Για παράδειγμα είμαι τόσο τρελός που πρόσφατα, καθόμουν σε ένα αεροπλάνο και σκέφτηκα "τι θα γινόταν αν μπορούσα να έχω τηλεκίνηση και οι ενοχλητικές μου σκέψεις να πουν στο αεροπλάνο να συντριβεί μόνο του;" Αυτό είναι το είδος της τρέλας που αντιμετωπίζω, είναι καλύτερο λοιπόν να εκπαιδεύσω τον εγκέφαλό μου να κάνει κάτι καλύτερο από το να ανησυχώ μήπως έχω υπερφυσικές δυνάμεις και συντριβεί ένα αεροπλάνο».

Ο τραγουδιστής είπε ότι έχει μάθει να «εκπαιδεύει τον εγκέφαλό του να είναι δημιουργικός» σε μια προσπάθεια να αποκλείσει πράγματα που θα μπορούσαν να τον κάνουν να «πανικοβληθεί ή να φοβηθεί»

Η πολυετής διαδρομή του με τις νευροαναπτυξιακές διαταραχές περιλαμβάνει επίσης τρεις διαφορετικές διαγνώσεις για Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής και Υπερκινητικότητας (ΔΕΠΥ) — αστειευόμενος μάλιστα πως ο λόγος των πολλαπλών διαγνώσεων ήταν ότι ξεχνούσε τις προηγούμενες. Παράλληλα, αναφέρθηκε στη συνύπαρξη με το σύνδρομο Τουρέτ, το οποίο στην περίπτωσή του δεν εκδηλώνεται με εξωτερικά σωματικά τικ αλλά με εσωτερικευμένες, ανεξέλεγκτες σκέψεις, υπογραμμίζοντας πόσο σύνθετη παραμένει η διαχείριση της καθημερινότητάς του παρά τη λαμπρή καριέρα και τη λατρεία του κοινού.

Έχοντας παλέψει με αρκετούς εθισμούς από τότε που έγινε διάσημος στις αρχές της δεκαετίας του '90, ο τραγουδιστής του Angels έχει υποβληθεί σε πολλές περιόδους αποτοξίνωσης, κυρίως για αλκοόλ και ναρκωτικά. Μιλώντας στο podcast των Paul Whitehouse και Dr Mine Conkbayir με τίτλο «I'm ADHD! No You're Not», ο ποπ σταρ παραδέχτηκε ότι εξακολουθούν να τον τρομοκρατούν οι περιοδείες παρά το γεγονός ότι έπαιζε μπροστά σε sold-out στάδια και αρένες για δεκαετίες ως σόλο τραγουδιστής, και πριν από αυτό, ως μέλος του boyband Take That.

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