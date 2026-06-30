Ο Ρόμπι Γουίλιαμς τραγουδά το “Angels” στα σοκάκια της Σεβίλλης και… ξεσηκώνει τους περαστικούς

Snapshot Ο Ρόμπι Γουίλιαμς τραγούδησε αυθόρμητα το “Angels” στα στενά της Σεβίλλης, μπροστά σε περαστικούς και πλανόδιο κιθαρίστα.

Η απρόσμενη εμφάνιση του τραγουδιστή δημιούργησε μία κοινή μουσική εμπειρία για τους περαστικούς.

Το περιστατικό συνέβη λίγες ώρες πριν από την εμφάνιση στο Icónica Santalucía Sevilla Fest στην Plaza de España.

Η εμφάνιση εντάσσεται στην παγκόσμια περιοδεία του Ρόμπι Γουίλιαμς, Britpop Tour. Snapshot powered by AI

Μία απλή βόλτα στα στενά της Σεβίλλης μετετράπη ξαφνικά σε… σκηνή συναυλίας, όταν ο Ρόμπι Γουίλιαμς αποφάσισε να αφήσει για λίγο τα φώτα της μεγάλης περιοδείας και να χαρίσει μία αυθόρμητη στιγμή στους περαστικούς.

Ανάμεσα σε τουρίστες, μουσικούς του δρόμου και τα ζεστά χρώματα της ανδαλουσιανής πόλης, ο Βρετανός «αστέρας» σταμάτησε μπροστά σε έναν πλανόδιο κιθαρίστα, πήρε το μικρόφωνο και χωρίς καμία προειδοποίηση ξεκίνησε να τραγουδά το Angels, το τραγούδι που έχει «σημαδέψει» την καριέρα του και εκείνη τη στιγμή, ένωσε εκατοντάδες ανθρώπους σε μία κοινή, απρόσμενη εμπειρία.

Μετά το σύντομο μουσικό στιγμιότυπο, ο τραγουδιστής συνέχισε την περιήγηση στη Σεβίλλη, μερικές ώρες πριν από τη μεγάλη του εμφάνιση στο Icónica Santalucía Sevilla Fest, που πραγματοποιείται στην εμβληματική Plaza de España, στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδείας του, Britpop Tour.