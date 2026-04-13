Ρόμπι Γουίλιαμς: Καλεί την βρετανική κυβέρνηση να εφαρμόσει το μέτρο της Ελλάδας για τα social mediα
Την απαγόρευση πρόσβασης ανηλίκων κάτω των 15 ετών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ζητά ο διάσημος καλλιτέχνης από την βρετανική κυβέρνηση, λίγες ημέρες μετά την ανακοίνωση του Κυριάκου Μητσοτάκη
Η απόφαση της ελληνικής κυβέρνησης να απαγορεύσει την πρόσβαση σε πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης σε παιδιά κάτω των 15 ετών φαίνεται να βρήκε ως υποστηρικτή, μεταξύ άλλων, και τον Ρόμπι Γουίλιαμς.
Ο διάσημος καλλιτέχνης με βίντεο που ανήρτησε στα social media - έχοντας την σύζυγό του στο πλευρό του - κάλεσε την βρετανική κυβέρνηση να απαγορεύσει την πρόσβαση σε παιδιά στις «επιβλαβείς» πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης.
«Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης κάνουν τεράστιο κακό στα παιδιά μας», ακούγεται να λέει ο τραγουδιστής έχοντας στο πλευρό του τη σύζυγό του, Άιντα - Φιλντς.
Το «εύγε» του Άδωνι Γεωργιάδη
Στη συνέχεια, ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, παραθέτοντας την ανάρτηση του διάσημου τραγουδιστή, έγραψε: «Και ο Robbie Williams υπέρ της απαγόρευσης της πρόσβασης των ανηλίκων στα social media. Εύγε!».