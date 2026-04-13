Ρόμπι Γουίλιαμς: Καλεί την βρετανική κυβέρνηση να εφαρμόσει το μέτρο της Ελλάδας για τα social mediα

Η απόφαση της ελληνικής κυβέρνησης να απαγορεύσει την πρόσβαση σε πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης σε παιδιά κάτω των 15 ετών φαίνεται να βρήκε ως υποστηρικτή, μεταξύ άλλων, και τον Ρόμπι Γουίλιαμς.

Ο διάσημος καλλιτέχνης με βίντεο που ανήρτησε στα social media - έχοντας την σύζυγό του στο πλευρό του - κάλεσε την βρετανική κυβέρνηση να απαγορεύσει την πρόσβαση σε παιδιά στις «επιβλαβείς» πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης.

«Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης κάνουν τεράστιο κακό στα παιδιά μας», ακούγεται να λέει ο τραγουδιστής έχοντας στο πλευρό του τη σύζυγό του, Άιντα - Φιλντς.

Robbie Williams and his wife call for the UK to ban children from “the most harmful” social media platforms.



“Social media is causing horrific harm to our children.”



Do you agree or disagree? pic.twitter.com/j8XkdypNgw

— Oli London (@OliLondonTV) April 12, 2026



Το «εύγε» του Άδωνι Γεωργιάδη

Στη συνέχεια, ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, παραθέτοντας την ανάρτηση του διάσημου τραγουδιστή, έγραψε: «Και ο Robbie Williams υπέρ της απαγόρευσης της πρόσβασης των ανηλίκων στα social media. Εύγε!».

— Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) April 13, 2026

— Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) April 13, 2026



