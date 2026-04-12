Shannen Doherty: Συγκινεί ο ηθοποιός Brian Krause δύο χρόνια μετά τον θάνατό της από καρκίνο

Η ιδιαίτερη αναφορά του πρωταγωνιστή των «Charmed» στην ηθοποιό που «βύθισε» στο πένθος το Χόλιγουντ με τον θάνατό της σε ηλικία 53 ετών το 2024, έπειτα από χρόνια μάχη με τον καρκίνο

Ανθή Κουρεντζή

Σχεδόν 30 χρόνια μετά την πρώτη προβολή των «Charmed», ο Brian Krause (ο τηλεοπτικός Leo) ανατρέχει στα πρώτα βήματα της επιτυχημένης τηλεοπτικής σειράς με πρωταγωνίστριες την Alyssa Milano, την Holly Marie Combs και την εκλιπούσα Shannen Doherty.

Ο Krause αποκαλύπτει πως, όταν έμαθε ότι η Doherty θα συμμετείχε στο καστ, κατάλαβε αμέσως τη δυναμική της παραγωγής. «Οτιδήποτε έκανε η Shannen θα ήταν καλό», δηλώνει στο People.

Όπως εξηγεί, είχε περάσει από οντισιόν για διάφορους ρόλους χωρίς επιτυχία, μέχρι που προέκυψε ο ρόλος του Leo, ένας χαρακτήρας που δεν προβλεπόταν να έχει μακρύ μέλλον στη σειρά και που τελικά ενσάρκωσε για οκτώ σεζόν.

Θυμάται μάλιστα έντονα την πρώτη του συνάντηση με τον Spelling για τον συγκεκριμένο ρόλο: «Δεν θα το ξεχάσω ποτέ. Μπήκα σε εκείνο το τεράστιο γραφείο του Aaron Spelling — ένα πραγματικά επιβλητικό περιβάλλον, με 40 άτομα να περιμένουν στον καναπέ. Τον είχα συναντήσει τουλάχιστον δέκα φορές στο παρελθόν, για διαφορετικές σειρές, όπως το “90210” και το “Melrose”, αλλά δεν με είχε προσλάβει ποτέ. Έτσι, είχα σκεφτεί ένα σχέδιο: να μπω και να του πω “χαίρομαι που σας ξαναβλέπω”, μήπως και του φρεσκάρω τη μνήμη».

Σχεδόν είκοσι χρόνια μετά το φινάλε της σειράς τον Μάιο του 2006, ο Krause, μαζί με τη Holly Marie Combs — με την οποία αποτέλεσαν ζευγάρι επί της οθόνης — και τον «τηλεοπτικό» τους γιο Drew Fuller, παρουσιάζουν το podcast «House of Halliwell», μέσα από το οποίο συζητούν για τη διαδρομή των «Charmed» και την κληρονομιά της σειράς.

«Ήταν δύσκολο να δούμε [την αντικατάστασή της], ειδικά μετά τον θάνατό της και δεδομένου του πόσο κοντά ήταν με τη Holly», σημειώνει ο Krause για την Doherty, η οποία αντικαταστάθηκε από τη Rose McGowan στο τέλος της τρίτης σεζόν, το 2001. «Δεν θέλω να μιλήσω εκ μέρους της Holly, αλλά ξέρω ότι είναι δύσκολο — στη σειρά θρηνεί την αδελφή της και στην πραγματική ζωή βιώνει το ίδιο», προσθέτει. «Προσπαθούμε απλώς να είμαστε δίπλα της, όπως και οι θαυμαστές».

Η Shannen Doherty γεννήθηκε σαν σήμερα, 12 Απριλίου και έφυγε από την ζωή το 2024, σε ηλικία 53 ετών, έπειτα από χρόνια μάχη με τον καρκίνο

«Η Shannen ήταν βαθιά αγαπητή και μας λείπει. Ήταν μια πραγματική δύναμη», τονίζει ο Krause.

Ο ίδιος επισημαίνει ότι θαύμαζε ιδιαίτερα τη στάση της Doherty απέναντι στους θαυμαστές: «Τα τελευταία χρόνια είδα πόσο αφοσιωμένη ήταν και πόσα έδινε στον κόσμο. Ήταν πραγματικά εντυπωσιακό. Και αυτό σε επηρεάζει — ακολουθείς το παράδειγμα. Το ίδιο κάνει και η Holly. Δεν υπάρχει εγωισμός· προσπαθούμε ειλικρινά να συνδεθούμε με κάθε άνθρωπο που έρχεται να μας συναντήσει».

Σε πρόσφατο επεισόδιο του «House of Halliwell», η Combs αποκάλυψε ότι η Doherty ήθελε η ομάδα να διοργανώσει κάποτε ένα συνέδριο αφιερωμένο στην σειρά «Charmed». «Σκέφτομαι όλα όσα θέλαμε να κάνουμε και όσα είχαμε σχεδιάσει», ανέφερε στο επεισόδιο της 24ης Μαρτίου. «Νιώθω κάπως άσχημα που δεν τα έχω υλοποιήσει, γιατί εκείνη θα μας είχε ήδη παρακινήσει να κάνουμε τρία ή τέσσερα διαφορετικά πρότζεκτ, ακόμη και ένα δικό μας συνέδριο στις ΗΠΑ ή ένα δικό μας brand».

«Είχε αστείρευτη έμπνευση γύρω της, συνεχώς», πρόσθεσε. «Είχε πάντα τόσες πολλές ιδέες σε εξέλιξη».

Διαβάστε επίσης

