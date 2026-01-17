Σάνεν Ντόχερτι: Ο πρώην θέλει την περιουσία - Προσπαθεί να μπλοκάρει το διαζύγιο 2 χρόνια από τον

H ηθοποιός Shannen Doherty και ο σύζυγός της, Kurt Iswarienko, παρευρίσκονται σε εκδήλωση του περιοδικού GQ στη Νέα Υόρκη (2010)

Σχεδόν δύο χρόνια από τον θάνατο της ηθοποιού Σάνεν Ντόχερτι, το διαζύγιό της από τον πρώην σύζυγό της Κερτ Ισβαριένκο εκκρεμεί νομικά, καθώς φαίνεται πως η περιουσία της αποτελεί αντικείμενο της εμπλοκής.

Οι διαχειριστές καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για να διασφαλίσουν ότι ο 51χρονος φωτογράφος θα τιμήσει τον υπογεγραμμένο διακανονισμό διαζυγίου.

Σύμφωνα με το Us Weekly, σε νέα δικαστικά έγγραφα που κατατέθηκαν την Τετάρτη 14 Ιανουαρίου, ο δικηγόρος του Ισβαριένκο ισχυρίζεται ότι η υπογεγραμμένη συμφωνία διαζυγίου προσκομίστηκε σε λάθος δικαστήριο, αμφισβητώντας έτσι τη δικαιοδοσία της υπόθεσης .

Η συμφωνία διαζυγίου εγκρίθηκε από δικαστή στις 15 Ιουλίου 2024.

Τώρα, στα νέα δικαστικά έγγραφα, ο Ισβαριένκο ισχυρίζεται ότι η υπόθεση διαζυγίου δεν θα έπρεπε ποτέ να περάσει από το δικαστικό σύστημα, επειδή ο θάνατος της Ντόχερτ στις 13 Ιουλίου, δύο μέρες νωρίτερα, τερμάτισε τον γάμο. Ως εκ τούτου, λέει ότι το δικαστήριο δεν έχει τη νομική εξουσία να επιβάλει τους όρους της συμφωνίας.

Σε νομικά έγγραφα που έλαβε η Daily Mail, ο πρώην σύζυγος κατηγορείται ότι δεν τήρησε διάφορες συμφωνίες που έκανε στο πλαίσιο της απόφασης διαζυγίου τους, συμπεριλαμβανομένης της μη καταχώρισης του σπιτιού αξίας 1,5 εκατομμυρίων δολαρίων στο Dripping Springs του Τέξας που μοιράζονταν μέχρι μια συγκεκριμένη ημερομηνία.

Κατηγορούν επίσης τον Ισβαριένκο ότι παρακράτησε περισσότερα από 50.000 δολάρια που φέρεται να οφείλει και ότι δεν επέστρεψε την προσωπική περιουσία της Ντόχερτι.

Οι ισχυρισμοί διατυπώθηκαν σε έγγραφο που κατέθεσε ο Chris Cortazzo, διαχειριστής του Shannen Doherty Family Trust, καθώς επεδίωκε να γίνει ο διάδοχος των δικαιωμάτων της ηθοποιού, προκειμένου να εκτελεστεί η απόφαση μεταξύ των πρώην συζύγων. Το έγγραφο κατατέθηκε στις 24 Νοεμβρίου και περιλαμβάνει ως παράρτημα την απόφαση διαζυγίου τους.

Ισχυρίζονται επίσης ότι ο Ισβαριένκο δεν έχει εκπληρώσει μια συμφωνία να καταρτίσει μια λίστα με τα έργα που παρήγαγε κατά τη διάρκεια του γάμου τους, εκτός από αντίγραφα των έργων του που δημοσιεύθηκαν κατά τη διάρκεια της ένωσής τους.

Η συμφωνία τους όριζε ότι η Ντόχερτι θα λάμβανε το ήμισυ όλων των τελών αδειοδότησης και κοινοπραξίας που λάμβανε ο πρώην της από οποιαδήποτε έργα δημιούργησε κατά τη διάρκεια του γάμου τους, με ορισμένες εξαιρέσεις.

Συμφώνησαν επίσης ότι ο Ισβαριένκο θα αφαιρέσει όλες τις φωτογραφίες της Ντόχερτι από τον ιστότοπό του.

Έπρεπε να δημιουργήσει τις λίστες μέχρι την 1η Σεπτεμβρίου 2024, ωστόσο η διαθήκη ισχυρίζεται ότι δεν το έχει πράξει.

Η Ντόχερτι απεβίωσε το 2024, τέσσερα χρόνια αφότου διαγνώστηκε με καρκίνο τέταρτου σταδίου.