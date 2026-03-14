Ιράν: Γιατί το νησί Χαργκ είναι τόσο σημαντικό - και γιατί μια κατάληψη θα ήταν επικίνδυνη

Το νησί Χαργκα ποτελεί τον κεντρικό κόμβο πετρελαίου για το Ιράν. Η καταστροφή ή κατάληψή του θα στερούσε από τη χώρα τεράστια έσοδα, αλλά θα ήταν επικίνδυνη για τις ΗΠΑ.

Σύμφωνα με τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, οι ΗΠΑ πραγματοποίησαν στρατιωτικά πλήγματα στο νησί Χαργκ, από όπου εξάγεται περίπου το 90% του ιρανικού αργού πετρελαίου. Μέχρι τώρα, το νησί είχε μείνει σχεδόν ανέπαφο από τον πόλεμο, ενώ οι επιθέσεις στόχευσαν στρατιωτικές εγκαταστάσεις, χωρίς να πλήξουν την πετρελαϊκή υποδομή.

Το Χαργκ βρίσκεται στον Περσικό Κόλπο, περίπου 30 χιλιόμετρα από την ακτή του Ιράν, και έχει έκταση περίπου 20 τ.χλμ. Στο νησί υπάρχουν τερματικοί σταθμοί πετρελαίου, δεξαμενές, εργοστάσια παραγωγής ενέργειας και μονάδες αφαλάτωσης. Είναι το κύριο εξαγωγικό τερματικό της χώρας εδώ και δεκαετίες, και οι εξαγωγές μέσω του Χαργκ είναι ζωτικής σημασίας για το καθεστώς της Τεχεράνης, κυρίως προς την Κίνα.

Η καταστροφή της υποδομής θα σταματούσε ουσιαστικά τις εξαγωγές πετρελαίου, θέτοντας το Ιράν σε σοβαρή οικονομική δυσχέρεια. Ο στρατηγικός αναλυτής Keith Kellogg προειδοποιεί ότι η χώρα θα αδυνατούσε να πληρώσει μισθούς και στρατιωτικό προσωπικό, και θα ήταν «οικονομικά ανενεργή». Το Ιράν έχει απειλήσει ότι σε περίπτωση επίθεσης θα χτυπήσει εκδίκηση κατά των αμερικανικών και συμμαχικών συμφερόντων στην περιοχή.

Μια κατάληψη του νησιού από τις ΗΠΑ θα ήταν επίσης εξαιρετικά ριψοκίνδυνη: οι αμερικανικές δυνάμεις θα αντιμετώπιζαν μόνιμες απειλές από ιρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη, πυραύλους και ταχύπλοα σκάφη. Επιπλέον, μεγάλο μέρος του πετρελαίου μεταφέρεται με αγωγούς από την ηπειρωτική χώρα, τον έλεγχο των οποίων θα έπρεπε να έχουν επίσης οι ΗΠΑ. Το Ιράν έχει ήδη εμπειρία από τον πόλεμο με το Ιράκ στο να αντιμετωπίζει απώλειες εξαγωγών μέσω εναλλακτικών τερματικών.

Το Χαργκ θεωρείται επομένως ζωτικής σημασίας για το Ιράν, αλλά ταυτόχρονα αποτελεί στρατηγική παγίδα για οποιαδήποτε ξένη δύναμη επιχειρήσει να το καταλάβει.