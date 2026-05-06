Δημήτρης Γιαννακόπουλος: «Κρατάω το λόγο μου, ελπίζω όλοι να τον κρατήσουν»

Καθισμένος στο γραφείο του, λιγότερο από μία ώρα πριν το προγραμματισμένο τζάμπολ του Game 3 ανάμεσα στον Παναθηναϊκός AKTOR και τη Βαλένθια, ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος πήρε θέση για διάφορα σενάρια… επιστημονικής φαντασίας που κυκλοφόρησαν. Σύμφωνα με τα οποία οι φωτογραφίες ίσως να είναι προσπάθεια να βρεθεί στο γήπεδο κρυφά.

Ο ισχυρός άνδρας των «πράσινων» ξεκαθάρισε πως δεν κάνει τίποτα κρυφά, ενώ τόνισε προς κάθε κατεύθυνση πως τηρεί το λόγο του κι ελπίζει να το κάνουν όλοι αυτό. Συμπληρώνοντας: «Η ομάδα δεν με χρειάζεται, έχω την καλύτερη ομάδα της Ευρώπης».

Αναλυτικά:

«Αφήστε με να ξεκαθαρίσω μερικά πράγματα γιατί μάλλον με έχετε μπερδέψει με κάποιον άλλον. Άκουσα πως ο λόγος που κυκλοφορούν όλες αυτές οι μάσκες στο ΟΑΚΑ είναι επειδή πλήρωσα για αυτό και ήθελα να πάω στο γήπεδο και να μην ξέρει κανείς πώς είμαι εκεί.

Αρχικά, δεν μου αρέσει να είμαι στο κέντρο της προσοχής, δεν θα έκανα κάτι τέτοιο. Δεύτερον, δεν είμαι δειλός, δεν αναιρώ το λόγο μου για κανέναν. Αν ήθελα να ήμουν εκεί, θα ήμουν εκεί και θα καθόμουν στην θέση μου. Δεν θα κρυβόμουν πίσω από μάσκες. Δεν είμαι εγώ αυτός. Δεν με ξέρετε πολύ καλά. Τρίτον, έδωσα τον λόγο μου και τον τιμώ. Ελπίζω πως όλοι θα τηρήσουν τον λόγο τους.

Τέταρτον: Η ομάδα δεν με χρειάζεται. Έχω την καλύτερη ομάδα στην Ευρώπη. Δείτε μας.

Αυτές οι μάσκες πληρώθηκαν από παιδιά που δουλεύουν για 500 και 600 ευρώ το μήνα. Σαν ένα ευχαριστώ… Παιδιά σας ευχαριστώ πάρα πολύ, ξέρω πως βγήκε απ’ το υστέρημά σας. Ξέρετε εσείς».