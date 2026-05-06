Θεσσαλονίκη: Αθώος ο 43χρονος που είχε πυροβολήσει διαρρήκτη - Υπέρβαση άμυνας λόγω ταραχής

Snapshot Ο διαρρήκτης είχε εμπλακεί σε πολλές διαρρήξεις, αφαιρώντας αντικείμενα από οκτώ σπίτια και οχήματα στην περιοχή.

Ο δράστης είχε επιτεθεί προηγουμένως στον σκύλο του ιδιοκτήτη πριν την εισβολή στη μονοκατοικία.

Το εφετείο αναγνώρισε υπέρβαση των ορίων άμυνας αλλά θεώρησε ότι ο κατηγορούμενος ενήργησε υπό φόβο και ψυχική αναστάτωση.

Ο τραυματισμένος διαρρήκτης δεν κατέθεσε στις δίκες και έχει ήδη καταδικαστεί για κλοπές. Snapshot powered by AI

Καμία ποινή δεν επιβλήθηκε από το δικαστήριο στον ένοικο μονοκατοικίας στο Νέο Ρύσιο, ο οποίος τον Δεκέμβριο του 2022 πυροβόλησε και τραυμάτισε επίδοξο διαρρήκτη που είχε εισβάλει στην κατοικία του. Το Τριμελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης έκρινε ότι ο κατηγορούμενος βρισκόταν σε κατάσταση έντονης ταραχής, με αποτέλεσμα να υπερβεί τα όρια της αναγκαίας άμυνας.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, ο διαρρήκτης, μαζί με συνεργό του, είχε διαπιστωθεί στη συνέχεια ότι είχε εμπλακεί σε σειρά διαρρήξεων, έχοντας αφαιρέσει αντικείμενα από οκτώ ακόμη σπίτια και οχήματα στην περιοχή. Μάλιστα, πριν εισβάλει στη συγκεκριμένη μονοκατοικία, είχε προηγουμένως επιτεθεί στον σκύλο του 43χρονου ιδιοκτήτη.

Σε πρώτο βαθμό, ο ένοικος είχε καταδικαστεί για τον τραυματισμό του δράστη. Ωστόσο, στο εφετείο το δικαστήριο τον έκρινε ατιμώρητο, παρότι αναγνώρισε ότι υπήρξε υπέρβαση των ορίων άμυνας, δεχόμενο ότι ενήργησε υπό το καθεστώς φόβου και ψυχικής αναστάτωσης λόγω της εισβολής.

Από την πλευρά του, ο 42χρονος που τραυματίστηκε στα πόδια δεν εμφανίστηκε να καταθέσει σε καμία από τις δίκες, ενώ έχει ήδη καταδικαστεί για τις υποθέσεις κλοπών.