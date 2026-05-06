Επιστήμονας της NASA που «πέθανε τρεις φορές» είδε το ίδιο πράγμα κάθε φορά

Η 55χρονη επιστήμονας περιγράφει ότι σε ηλικίες μόλις 2, 25 και 52 ετών βρέθηκε στα όρια μεταξύ ζωής και θανάτου

Δημήτρης Δρίζος

  • Η Ingrid Honkala βίωσε τρεις παρόμοιες εμπειρίες κοντά στον θάνατο σε διαφορετικές ηλικίες, περιγράφοντας απόλυτη ηρεμία και αποσύνδεση από το σώμα της.
  • Σε μία από τις εμπειρίες της, ισχυρίζεται ότι επικοινώνησε νοερά με τη μητέρα της ενώ ήταν αναίσθητη, γεγονός που θεωρεί επιβεβαίωση της εμπειρίας της.
  • Παρά τις επιστημονικές εξηγήσεις που αποδίδουν τέτοιες εμπειρίες σε νευρολογικά φαινόμενα, η Honkala πιστεύει ότι αποκαλύπτουν την ουσία της συνείδησης και την ύπαρξη μιας ευρύτερης νοημοσύνης.
  • Η ίδια θεωρεί τον θάνατο ως μετάβαση σε μια νέα κατάσταση συνείδησης και όχι ως τέλος της ύπαρξης.
  • Στο βιβλίο της, προτείνει ότι επιστήμη και πνευματικότητα μπορούν να συνυπάρχουν ως διαφορετικές προσεγγίσεις στην κατανόηση της πραγματικότητας και της συνείδησης.
Μια ιστορία που ισορροπεί ανάμεσα στην επιστήμη και το ανεξήγητο έρχεται να ταράξει τις βεβαιότητες για το τι συμβαίνει μετά τον θάνατο. Η Ingrid Honkala, ωκεανογράφος με συνεργασίες στη NASA, ισχυρίζεται ότι βίωσε όχι μία, αλλά τρεις εμπειρίες κοντά στον θάνατο – και κάθε φορά, όπως λέει, το «τοπίο» ήταν ακριβώς το ίδιο.

Η 55χρονη επιστήμονας περιγράφει ότι σε ηλικίες μόλις 2, 25 και 52 ετών βρέθηκε στα όρια μεταξύ ζωής και θανάτου. Παρά τις εντελώς διαφορετικές συνθήκες κάθε περιστατικού, το βίωμά της, όπως επιμένει, ήταν πανομοιότυπο: μια απόλυτη ηρεμία, χωρίς φόβο, χωρίς αίσθηση χρόνου, και μια έντονη εμπειρία αποχωρισμού από το σώμα της.

Από τον πανικό στην απόλυτη γαλήνη

Η πρώτη της εμπειρία σημειώθηκε όταν ήταν μόλις δύο ετών, στην Μπογκοτά της Κολομβίας, όταν έπεσε σε μια δεξαμενή με παγωμένο νερό στο σπίτι της. Θυμάται τον αρχικό πανικό, την αδυναμία να αναπνεύσει, και στη συνέχεια μια απότομη αλλαγή.

Όπως περιγράφει, ο φόβος εξαφανίστηκε και αντικαταστάθηκε από μια βαθιά αίσθηση ηρεμίας. Η ίδια ένιωσε σαν να αποσυνδέεται από το σώμα της, βλέποντας τον εαυτό της να επιπλέει ακίνητος στο νερό.

Δεν αισθανόταν πια ως παιδί μέσα σε σώμα, αλλά ως «καθαρή συνείδηση», ένα πεδίο αντίληψης και φωτός. Ο χρόνος, οι σκέψεις, ακόμα και η αίσθηση της ατομικότητας έμοιαζαν να έχουν χαθεί. Στη θέση τους υπήρχε μια αίσθηση πλήρους σύνδεσης με τα πάντα.

Η «επικοινωνία» με τη μητέρα της

Ένα από τα πιο εντυπωσιακά στοιχεία της αφήγησής της είναι ότι, όπως λέει, εκείνη τη στιγμή μπορούσε να δει τη μητέρα της, παρότι βρισκόταν αρκετά τετράγωνα μακριά, και να επικοινωνήσει μαζί της χωρίς λόγια.

Λίγο αργότερα, η μητέρα της επέστρεψε στο σπίτι και τη βρήκε αναίσθητη στο νερό — μια λεπτομέρεια που η Honkala θεωρεί ότι επιβεβαιώνει όσα «είδε» κατά τη διάρκεια της εμπειρίας.

Το γεγονός αυτό, όπως λέει, άλλαξε ριζικά τη ζωή της. Από εκείνη τη στιγμή και μετά, ο φόβος του θανάτου εξαφανίστηκε.

Τρία περιστατικά, μία εμπειρία

Η δεύτερη εμπειρία ήρθε στα 25 της, έπειτα από τροχαίο με μοτοσικλέτα, και η τρίτη στα 52 της, όταν η πίεσή της κατέρρευσε κατά τη διάρκεια χειρουργικής επέμβασης.

Παρά τις εντελώς διαφορετικές συνθήκες, η εμπειρία —όπως υποστηρίζει— ήταν ίδια: μια κατάσταση απόλυτης γαλήνης, έξω από το σώμα, μέσα σε μια ευρύτερη «συνείδηση».

Μιλά για μια αίσθηση ύπαρξης μέσα σε ένα τεράστιο, διασυνδεδεμένο πεδίο νοημοσύνης, γεμάτο φως, καθαρότητα και ειρήνη. Για την ίδια, δεν πρόκειται για παραισθήσεις ή προϊόντα ενός εγκεφάλου υπό πίεση, αλλά για κάτι βαθύτερο και επαναλαμβανόμενο.

Επιστήμη ή κάτι πέρα από αυτήν;

Η επιστημονική κοινότητα παραμένει επιφυλακτική. Πολλοί ερευνητές αποδίδουν τέτοιες εμπειρίες σε νευρολογικές διεργασίες που ενεργοποιούνται σε ακραίες καταστάσεις στρες ή έλλειψης οξυγόνου.

Η Honkala, ωστόσο, έχει διαφορετική άποψη. Πιστεύει ότι αυτές οι εμπειρίες αποκαλύπτουν κάτι ουσιαστικό για τη φύση της συνείδησης.

Όπως λέει, άλλαξαν τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβάνεται τη ζωή: αντί να βλέπει τον άνθρωπο ως ένα απομονωμένο ον που παλεύει να επιβιώσει, άρχισε να θεωρεί ότι ίσως είμαστε εκφράσεις μιας ευρύτερης συνείδησης που βιώνει την πραγματικότητα μέσα από το σώμα.

Ο θάνατος ως μετάβαση

Σύμφωνα με την ίδια, ο θάνατος δεν είναι το τέλος, αλλά μια μετάβαση. Από αυτή την οπτική, δεν μοιάζει με εξαφάνιση, αλλά με συνέχεια — μια αλλαγή κατάστασης μέσα σε ένα ευρύτερο «συνεχές» της συνείδησης.

Παρά τις προσωπικές της πεποιθήσεις, η Honkala δεν εγκατέλειψε ποτέ την επιστήμη. Αντιθέτως, ακολούθησε ακαδημαϊκή πορεία, απέκτησε διδακτορικό στη θαλάσσια επιστήμη και συνεργάστηκε με σημαντικούς οργανισμούς, όπως η NASA και το αμερικανικό ναυτικό.

Όπως εξηγεί, οι εμπειρίες της δεν την απομάκρυναν από την επιστημονική έρευνα — την ώθησαν ακόμη περισσότερο προς αυτήν. Ήθελε να κατανοήσει τη φύση της πραγματικότητας μέσα από παρατήρηση και μελέτη.

Το βιβλίο και η συζήτηση που ανοίγει

Για χρόνια κράτησε τις εμπειρίες της ιδιωτικές. Σήμερα, όμως, επιλέγει να μιλήσει ανοιχτά, υποστηρίζοντας ότι επιστήμη και πνευματικότητα δεν είναι απαραίτητα αντίθετες έννοιες, αλλά ίσως διαφορετικοί δρόμοι προς τα ίδια αναπάντητα ερωτήματα.

Στο νέο της βιβλίο, με τίτλο «Dying to See the Light: A Scientist's Guide to Reawakening», επιχειρεί να εμβαθύνει σε όσα έζησε και να προτείνει μια διαφορετική οπτική για τη συνείδηση και τον θάνατο.

Οι ισχυρισμοί της ήδη προκαλούν έντονη συζήτηση. Ανάμεσα στον σκεπτικισμό και τη γοητεία του αγνώστου, ένα ερώτημα παραμένει ανοιχτό: είναι αυτές οι εμπειρίες προϊόν του εγκεφάλου ή ένα παράθυρο σε κάτι που η επιστήμη δεν έχει ακόμη εξηγήσει;

