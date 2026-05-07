Wall Street: Ρεκόρ σε S&P 500 και Nasdaq έφερε το κύμα αισιοδοξίας για τη Μέση Ανατολή

Γιάννης Φιλιππάκος

  • Το χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης έκλεισε με κέρδη την Τετάρτη 6/5, σημειώνοντας ιστορικά υψηλά στους δείκτες S&P 500 και Nasdaq.
  • Η άνοδος των δεικτών αποδίδεται στην αισιοδοξία για πιθανή συμφωνία ΗΠΑ
  • Ιράν σχετικά με τον τερματισμό του πολέμου.
  • Ο δείκτης Dow Jones ενισχύθηκε κατά 1,24%, κλείνοντας στις 49.910,59 μονάδες.
  • Ο Nasdaq αυξήθηκε κατά 2,03%, φτάνοντας τις 25.838,94 μονάδες.
  • Ο S&P 500 σημείωσε άνοδο 1,46%, κλείνοντας στις 7.365,12 μονάδες.
Με κέρδη έκλεισε την Τετάρτη (6/5) το χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, όπου οι δείκτες S&P 500 και Nasdaq σκαρφάλωσαν σε ιστορικά υψηλά εν μέσω αισιοδοξίας σχετικά με το ενδεχόμενο επίτευξης συμφωνίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου.

Ο δείκτης Dow Jones της βιομηχανίας έκλεισε με άνοδο 612,34 μονάδων (+1,24%), στις 49.910,59 μονάδες.

Ο δείκτης Nasdaq, στον οποίο δεσπόζουν τίτλοι εταιρειών του τομέα της τεχνολογίας, έκλεισε με άνοδο 512,81 μονάδων (+2,03%), στις 25.838,94 μονάδες.

Ο ευρύτερος δείκτης S&P 500, ενδεικτικός της γενικής τάσης, έκλεισε με άνοδο 105,90 μονάδων (+1,46%), στις 7.365,12 μονάδες.

