Κάστρο Μποφόρ: Το ιστορικό μνημείο του Λιβάνου που κατέλαβε το Ισραήλ, σύμβολο αιματηρής ιστορίας

Snapshot Το Ισραήλ κατέλαβε το μεσαιωνικό Κάστρο Μποφόρ στον νότιο Λίβανο, επεκτείνοντας τις επιχειρήσεις του εναντίον της Χεζμπολάχ.

Το κάστρο, χτισμένο από σταυροφόρους τον 12ο αιώνα, έχει στρατηγική σημασία και ιστορική αξία, με πολλαπλές αλλαγές κατοχής.

Η κατάληψη του Μποφόρ έχει συμβολική σημασία για το Ισραήλ και τη Χεζμπολάχ, καθώς συνδέεται με προηγούμενες συγκρούσεις και κατοχές στην περιοχή.

Το κάστρο, που έχει ανακαινιστεί ως τουριστικό αξιοθέατο, περιλαμβάνεται στη λίστα της UNESCO για ενισχυμένη προστασία κατά τη διάρκεια της σύγκρουσης.

Η Χεζμπολάχ αρνείται στρατιωτική παρουσία στο κάστρο, αλλά οι μάχες στη γύρω περιοχή συνεχίζονται.

Τα πέτρινα τείχη του μεσαιωνικού κάστρου Μπoφόρ υψώνονται τόσο ψηλά πάνω από τον νότιο Λίβανο που το Ισραήλ θα μπορούσε να χαιρετίσει την κατάληψή τους ως στρατηγική νίκη, ακόμη και αν αυτή υπενθύμιζε τα δεινά μιας προηγούμενης κατοχής. Όταν οι ισραηλινές δυνάμεις εισήλθαν στο κάστρο των 900 ετών το Σάββατο, επέστρεψαν σε ένα φρούριο που κατείχαν καθ' όλη τη διάρκεια της παρουσίας τους στο νότιο Λίβανο από το 1982 έως το 2000, εκστρατεία την οποία ανάγκασαν να τερματίσει οι επιθέσεις της Χεζμπολάχ.

Σήμερα, σε πόλεμο για άλλη μια φορά με την υποστηριζόμενη από το Ιράν σιιτική ομάδα, το Ισραήλ επιστρέφει στο οχυρό που έχτισαν οι σταυροφόροι - έναν πολιτιστικό χώρο στη λίστα της UNESCO - σε μια εκστρατεία που έχει καταστρέψει τη χώρα, εκδιώκοντας εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους από τα σπίτια τους.

Οι σταυροφόροι, ο Σαλαντίν, η PLO , Το Ισραήλ και η Χεζμπολάχ ήταν εδώ

Η επιστροφή χαιρετίστηκε από τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου, ο οποίος έχει δεχθεί εσωτερική κριτική για τον χειρισμό των πολέμων στον Λίβανο και το Ιράν.«Σας υπενθυμίζω ότι, πριν από 44 χρόνια, αυτό το μέρος ήταν σύμβολο μιας ηρωικής μάχης των μαχητών μας, αλλά ήταν επίσης σύμβολο βαθιάς διχόνοιας μεταξύ μας», είπε.«Σήμερα, επιστρέψαμε στο Μποφόρ διαφορετικά. Επιστρέψαμε ενωμένοι, αποφασισμένοι και πιο δυνατοί από ποτέ.»

Η Χεζμπολάχ δήλωσε ότι δεν είχε στρατιωτική παρουσία στο κάστρο όταν εισήλθαν τα ισραηλινά στρατεύματα, αλλά ότι οι μάχες στη γύρω περιοχή συνεχίστηκαν. Σκαρφαλωμένο ψηλά πάνω από τον ποταμό Λιτάνι, με θέα στα κατεχόμενα από το Ισραήλ Υψίπεδα του Γκολάν 10 χλμ. ανατολικά και στη Μεσόγειο 25 χλμ. δυτικά, το Μποφόρ αποτελεί εδώ και καιρό το στρατηγικό ορόσημο της περιοχής.

Χτισμένο από έναν Σταυροφόρο ηγεμόνα τον 12ο αιώνα πάνω σε παλαιότερες οχυρώσεις, το κάστρο καταλήφθηκε από τον μεγάλο Μουσουλμάνο πολεμιστή Σαλαντίν και αργότερα κρατήθηκε από τους Σταυροφόρους Ιππότες του Ναού και την ισχυρή δυναστεία των Μαμελούκων της Αιγύπτου. Παρά τις τακτικές αλλαγές που έχει επιφέρει ο πόλεμος με μη επανδρωμένα αεροσκάφη στο πεδίο της μάχης του 21ου αιώνα, η στρατιωτική αξία του Μποφόρ παραμένει, δήλωσε ο ανεξάρτητος αναλυτής ασφάλειας στη Μέση Ανατολή, Ριάντ Καχουάτζι. «Η τοποθεσία για το κάστρο επιλέχθηκε λόγω της σημαντικής στρατηγικής του θέσης. Η σημασία του δεν έχει μειωθεί με την πάροδο του χρόνου. Εξακολουθεί να είναι σημαντικό, ειδικά στις επίγειες επιχειρήσεις», είπε.

Στη σύγχρονη εποχή, το Μποφόρ ήταν ένα γραφικό ερείπιο, αλλά καθώς ο Λίβανος βυθίστηκε στον εμφύλιο πόλεμο μετά το 1975, οι μαχητές της Οργάνωσης για την Απελευθέρωση της Παλαιστίνης το οικειοποιήθηκαν ως βάση στην εκστρατεία τους εναντίον του Ισραήλ.

Όταν το Ισραήλ εισέβαλε στον Λίβανο το 1982, βαδίζοντας βόρεια μέχρι τη Βηρυτό, κατέλαβε το κάστρο ως κέντρο των δικών του επιχειρήσεων στο νότο, όπου ο πληθυσμός αποτελείται στην πλειοψηφία του από Σιίτες Μουσουλμάνους.Τα τείχη του κάστρου εξακολουθούν να φέρουν τα σημάδια των μαχών από τις ισραηλινές επιθέσεις στη βάση της PLO εκεί τη δεκαετία του 1970 και τις επιθέσεις της Χεζμπολάχ στην ισραηλινή φρουρά στις δεκαετίες του 1980 και του 1990.

Για πολλούς Λιβανέζους, το Μποφόρ έγινε σύμβολο αυτής της κατοχής, με τη σημαία του Ισραήλ να κρέμεται συνεχώς στην κορυφή ενός από τους πιο εξέχοντες λόφους της περιοχής με τους στρατιώτες του να κοιτάζουν προς τα κάτω. «Το γεγονός ότι επέστρεψαν τώρα στο Μποφόρ, νομίζω ότι θυμίζει εκείνη την εποχή και αυτόν τον έλεγχο στις ζωές των ανθρώπων», δήλωσε ο Μοχάναντ Χέιτζ Άλι, αναπληρωτής διευθυντής έρευνας στο Κέντρο Κάρνεγκι Μέσης Ανατολής.«Είναι μια κατοχή που μπορείς να δεις.»

Το κάστρο είναι σύμβολο και για τη Χεζμπολάχ

Όταν το Ισραήλ αποσύρθηκε από τον Λίβανο το 2000, εξαντλημένο από χρόνια μαχών, η κίτρινη σημαία που κυμάτιζε από τα τείχη έγινε το επίκεντρο του μηνύματος θριάμβου της Χεζμπολάχ. Ως αποτέλεσμα, το Μποφόρ προκαλεί ανάμεικτα συναισθήματα στους Ισραηλινούς. «Ήταν ένα σύμβολο ηρωισμού», δήλωσε ο Ντάνι Όρμπαχ, στρατιωτικός ιστορικός στο Εβραϊκό Πανεπιστήμιο της Ιερουσαλήμ στο Ισραήλ.«Αλλά ήταν επίσης ένα σύμβολο στα μάτια πολλών της ματαιότητας του πολέμου· η αφήγηση ότι το Ισραήλ δεν έχει καμία σχέση με τον Λίβανο».

Αλλά από τότε που ο στρατός του Ισραήλ έπληξε σφυροκοπώντας τη Χεζμπολάχ το 2024 και κατέλαβε εκτάσεις του Λιβάνου φέτος, αυτή η αντίληψη μπορεί να αλλάζει.«Η κατοχή του Μποφόρ από το Ισραήλ στην πραγματικότητα λέει στη Χεζμπολάχ και στον κόσμο: ξεπεράσαμε το τραύμα. Δεν φοβόμαστε πια», είπε ο Όρμπαχ.

Το Ισραήλ και η Χεζμπολάχ πολέμησαν έναν ακόμη σύντομο πόλεμο το 2006, αλλά στα χρόνια που ακολούθησαν, το Μποφόρ εγκαταλείφθηκε σε μεγάλο βαθμό ως στρατιωτικός χώρος και ανακαινίστηκε προσεκτικά ως τουριστικό αξιοθέατο. Η UNESCO, της οποίας το Ισραήλ δεν είναι μέλος, το χαρακτηρίζει ως ένα από τα καλύτερα διατηρημένα μεσαιωνικά κάστρα στη Μέση Ανατολή και φέτος το πρόσθεσε σε ειδικό κατάλογο για ενισχυμένη προστασία κατά τη διάρκεια της σύγκρουσης.

