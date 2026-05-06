Καιρός: Προειδοποίηση Κολυδά για δύο κύματα θερμών αέριων μαζών - Πώς θα επηρεάσουν τη χώρα

Η ατμόσφαιρα, όπως πολλές φορές συμβαίνει την άνοιξη, αλλάζει πρόσωπο γρήγορα. Οι ψυχρές και ασταθείς αέριες μάζες που επηρέασαν πρόσφατα την περιοχή μας απομακρύνονται με ταχύτητα, αφήνοντας πίσω τους ένα τελείως διαφορετικό σκηνικό.

Σύμφωνα με τον Θοδωρή Κολυδά, το επόμενο δεκαήμερο, τα βασικά χαρακτηριστικά του καιρού φαίνεται ότι θα είναι η απουσία αξιόλογων βροχοπτώσεων και η σταδιακή επαναφορά της θερμοκρασίας σε κανονικά για την εποχή επίπεδα — ίσως μάλιστα και λίγο υψηλότερα. Με άλλα λόγια, περνάμε από μια φάση ψυχρότερης και ασταθούς κυκλοφορίας σε μια περίοδο πιο ήπια, πιο ξηρή και σταδιακά πιο θερμή. Η αλλαγή αυτή δεν θα γίνει απότομα μέσα σε μία ημέρα, αλλά θα έχει σαφή προοδευτικό χαρακτήρα. Το ενδιαφέρον πλέον μεταφέρεται όχι τόσο στα φαινόμενα, αφού οι βροχές δεν φαίνεται να αποτελούν το κύριο στοιχείο της νέας περιόδου, όσο στη θερμοκρασιακή άνοδο και στη μεταφορά θερμότερων αέριων μαζών από τη Βόρεια Αφρική.

Σύμφωνα με τα διαθέσιμα προγνωστικά στοιχεία, οι θερμές αέριες μάζες που θα κινηθούν προς τη χώρα μας φαίνεται να έρχονται σε δύο κύματα. Το πρώτο θα δώσει μια πρώτη αισθητή άνοδο, επαναφέροντας τη θερμοκρασία σε πιο ανοιξιάτικα επίπεδα. Το δεύτερο, όμως, που αναμένεται μέσα στην ερχόμενη εβδομάδα, δείχνει πιο αξιόλογο και πιθανότατα θα είναι αυτό που θα ανεβάσει τον υδράργυρο σε ακόμη υψηλότερα επίπεδα για την εποχή. Πρακτικά, αυτό σημαίνει ότι από την επόμενη εβδομάδα οι μέγιστες θερμοκρασίες είναι πολύ πιθανό να ξεπεράσουν τους 30 βαθμούς Κελσίου σε αρκετές περιοχές της χώρας. Δεν μιλάμε για κάτι ακραίο ή πρωτοφανές για την εποχή, αλλά σίγουρα πρόκειται για μια καθαρή θερμή μεταβολή, που θα γίνει αισθητή κυρίως στα ηπειρωτικά, στις αστικές περιοχές και σε κλειστές πεδινές ζώνες όπου η θερμοκρασία ανεβαίνει ευκολότερα.

Για την Αθήνα, τα στοιχεία δείχνουν ότι η μέση μέγιστη θερμοκρασία μπορεί να κινηθεί κοντά στους 30 βαθμούς Κελσίου. Παράλληλα, όμως, το εύρος των προγνωστικών σεναρίων αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο να δούμε ακόμη υψηλότερες τιμές, τοπικά ακόμη και 32 με 33 βαθμούς. Αυτό έχει σημασία, διότι δεν πρέπει να κοιτάμε μόνο μία τιμή σε έναν πίνακα ή σε έναν χάρτη. Η επικρατούσα τιμή μάς δίνει τη βασική εικόνα, αλλά το εύρος των πιθανών τιμών μάς δείχνει και το περιθώριο αβεβαιότητας, ιδιαίτερα όταν μιλάμε για προγνώσεις αρκετών ημερών μπροστά.

Οι άνεμοι δεν φαίνεται, με τα μέχρι τώρα δεδομένα, να δημιουργούν ιδιαίτερα προβλήματα στα πελάγη. Αντιθέτως, οι θάλασσες αναμένεται να είναι γενικά καλές από πλευράς ανέμων, κάτι που αποκτά ενδιαφέρον καθώς πλησιάζουμε όλο και περισσότερο σε συνθήκες που θα θυμίζουν αρχές καλοκαιριού.

Η παρουσία νοτιάδων, σε συνδυασμό με τη θερμή μεταφορά από τη Βόρεια Αφρική, θα ευνοήσει και τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης. Δεν είναι ακόμη δυνατό να προσδιοριστεί με μεγάλη ακρίβεια η ένταση και η κατανομή της, αλλά το σήμα υπάρχει.

Όπως πάντα, η σκόνη δεν εξαρτάται μόνο από την κατεύθυνση των ανέμων, αλλά και από το ύψος στο οποίο μεταφέρεται, την υγρασία, καθώς και από το αν θα συνδυαστεί με φαινόμενα. Στην προκειμένη περίπτωση, με περιορισμένες βροχές, το κύριο ζήτημα φαίνεται να είναι περισσότερο η θολότητα της ατμόσφαιρας και λιγότερο η λασποβροχή.

Ενδιαφέρον παρουσιάζει και η θερμοκρασία της θάλασσας. Τα πρώτα δείγματα για τιμές κοντά στους 20 βαθμούς εμφανίζονται ήδη στα νοτιοανατολικά, κυρίως προς τα Δωδεκάνησα. Αυτό είναι αναμενόμενο, καθώς οι περιοχές αυτές θερμαίνονται νωρίτερα και επηρεάζονται περισσότερο από τις θερμότερες αέριες μάζες της ανατολικής Μεσογείου. Σταδιακά, όμως, θα αρχίσουμε να βλέπουμε παρόμοιες τιμές και σε άλλες θαλάσσιες περιοχές, κάτι που για πολλούς αποτελεί το πρώτο πραγματικό κάλεσμα προς τις παραλίες.

