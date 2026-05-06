Καιρός: Ανεβαίνει και την Τετάρτη η θερμοκρασία – Πλησιάζουν τα 30άρια και η σκόνη από την Αφρική

Γενικά αίθριος θα παρουσιαστεί ο καιρός σήμερα σε ένα μεγάλο τμήμα της χώρας. Η πρόγνωση για τις επόμενες ημέρες

Σύμφωνα με την ΕΜΥ, στα δυτικά νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες με πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών τις πρωινές ώρες στα βορειοδυτικά. Στις υπόλοιπες περιοχές γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες και πιθανότητα τοπικών όμβρων στα ορεινά κυρίως της Κεντρικής και Ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης.

Η ορατότητα τις πρωινές ώρες στα ηπειρωτικά, κυρίως στα δυτικά, θα είναι τοπικά περιορισμένη.

Οι άνεμοι στα ηπειρωτικά θα είναι μεταβλητοί 3 με 4, στα πελάγη θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 και στα νότια δυτικοί βορειοδυτικοί με την ίδια ένταση.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα ανατολικά και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές της χώρας τους 22 με 24 και κατά τόπους στα ηπειρωτικά τους 25 με 26 βαθμούς Κελσίου.

Σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία, τις επόμενες ημέρες αναμένονται θερμοκρασίες που θα ξεπεράσουν τους 30 βαθμούς Κελσίου, ενώ παράλληλα θα σημειωθούν αυξημένες συγκεντρώσεις αφρικανικής σκόνης.

Η αφρικανική σκόνη θα επηρεάσει κυρίως τα δυτικά, κεντρικά και νότια τμήματα της χώρας, με έντονη παρουσία την Πέμπτη και την Παρασκευή όπου οι άνεμοι θα στραφούν σε νότιους και θα ενισχυθούν.

Αναλυτικά η πρόγνωση του καιρού από την ΕΜΥ για την Τετάρτη 6 Μαΐου

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ
Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες και στα ορεινά της Κεντρικής και Ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης πιθανόν να σημειωθούν τοπικοί όμβροι.
Άνεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 08 έως 25 και κατά τόπους τους 26 βαθμούς Κελσίου. Στη Δυτική Μακεδονία η ελάχιστη θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
Καιρός: Στα βόρεια νεφώσεις παροδικά αυξημένες με πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών τις πρωινές ώρες στο βόρειο Ιόνιο. Στα νότια αραιές νεφώσεις παροδικά πιο πυκνές.
Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 και στα νότια δυτικοί βορειοδυτικοί 4 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 10 έως 23 και τοπικά στα ηπειρωτικά τους 24 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες νεφώσεις οι οποίες κυρίως τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες θα είναι κατά τόπους αυξημένες και πιθανόν στα ορεινά της Θεσσαλίας να σημειωθούν τοπικοί όμβροι.
Άνεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 3 με 4 και από το απόγευμα τοπικά στις Σποράδες έως 5 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 09 έως 25 και τοπικά 26 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ
Καιρός: Γενικά αίθριος.
Άνεμοι: Στην Κρήτη δυτικοί 3 με 4, πρόσκαιρα τις πρώτες ώρες έως 5 μποφόρ. Στις Κυκλάδες αρχικά μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ και από το μεσημέρι νότιοι με την ίδια ένταση.
Θερμοκρασία: Από 12 έως 22 με 23 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ
Καιρός: Γενικά αίθριος.
Άνεμοι: Στα βόρεια μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ και στα νότια βορειοδυτικοί 4 πρόσκαιρα τοπικά 5 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 15 έως 23 και τοπικά στα νότια 24 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ
Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις.
Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 11 έως 24 με 25 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις. Από το απόγευμα αραιές νεφώσεις παροδικά πιο πυκνές.
Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 και από το απόγευμα νότιοι νοτιοανατολικοί έως 4 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 10 έως 24 με 25 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 07-05-2026

Αραιές νεφώσεις οι οποίες αρχικά στα δυτικά και βαθμιαία στα κεντρικά και τα βόρεια θα είναι κατά τόπους και κατά διαστήματα πιο πυκνές με πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών μέχρι το απόγευμα.
Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 και από το απόγευμα στο Ιόνιο τοπικά 6 μποφόρ.
Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές της χώρας τους 22 με 24 και κατά τόπους στα ηπειρωτικά τους 25 με 26 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 08-05-2026

Αυξημένες νεφώσεις αρχικά στα δυτικά και βαθμιαία και στις υπόλοιπες περιοχές της χώρας με τοπικές βροχές ή όμβρους και μεμονωμένες καταιγίδες από το μεσημέρι αρχικά στα νησιά του Ιονίου και τα δυτικά ηπειρωτικά, γρήγορα στα υπόλοιπα ηπειρωτικά και από το απόγευμα και στις Κυκλάδες, τα νησιά του βορείου και ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα. Σταδιακή βελτίωση αναμένεται στα ηπειρωτικά από τις βραδινές ώρες.
Η ορατότητα τις πρωινές ώρες, κυρίως στα βόρεια, θα είναι τοπικά περιορισμένη.
Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν την μεταφορά αφρικανικής σκόνης.
Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 4 με 6 και τοπικά στα πελάγη 7 μποφόρ.
Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο, κυρίως στα νότια.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 09-05-2026

Τις πρωινές ώρες στις Κυκλάδες, τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα προβλέπονται νεφώσεις με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες και γρήγορη βελτίωση.
Στην υπόλοιπη χώρα αραιές νεφώσεις που το μεσημέρι - απόγευμα θα αυξηθούν στα ηπειρωτικά και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι κυρίως στα ορεινά.
Η ορατότητα τις πρωινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη.
Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν την μεταφορά αφρικανικής σκόνης.
Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ, από το μεσημέρι και από τα δυτικά θα στραφούν σε βόρειους - βορειοδυτικούς με την ίδια ένταση.
Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω άνοδο και θα κυμανθεί πάνω από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 10-05-2026

Σχεδόν αίθριος καιρός σε όλη τη χώρα με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά, κυρίως ορεινά, όπου και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι.
Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν την μεταφορά αφρικανικής σκόνης.
Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ.
Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο.

