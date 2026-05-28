Σαν σήμερα 28 Μαΐου – Τα σημαντικότερα γεγονότα της σημερινής ημέρας
Ακολουθούν με χρονολογική σειρά, τα σημαντικότερα γεγονότα σαν σήμερα.
- 585 π.Χ. - Θα σημειωθεί έκλειψη Ηλίου που είχε προβλεφθεί από τον Θαλή τον Μιλήσιο.
- 1905 - Ρωσοϊαπωνικός Πόλεμος: Λήξη της Μάχης της Τσουσίμα με την καταστροφή του ρωσικού στόλου της Βαλτικής από τους Ιάπωνες.
- 1934 - Γέννηση των πεντάδυμων των Ντιόν στον Καναδά, των πρώτων στην Ιστορία που επέζησαν όλα της βρεφικής τους ηλικίας.
- 1937 - Ιδρύεται η γερμανική αυτοκινητοβιομηχανία Volkswagen.
- 1952 - Οι γυναίκες στην Ελλάδα αποκτούν δικαίωμα ψήφου.
- 1979 - Ο Κωνσταντίνος Καραμανλής υπογράφει τη συμφωνία πλήρους ένταξης της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα (Ε.Ο.Κ.).
