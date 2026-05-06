Καιρός: Η Βόρεια Αφρική «στέλνει» ζέστη στην Ελλάδα - Έρχονται τα πρώτα 30άρια

Η αυξημένη καιρική μεταβλητότητα είναι ένα σημαντικό στοιχείο του ελληνικού κλίματος την άνοιξη.

Η ελληνική άνοιξη χαρακτηρίζεται από έντονες και γρήγορες αλλαγές στον καιρό, με τη χώρα να μεταβαίνει μέσα σε λίγες μέρες από χειμωνιάτικες εικόνες στα ορεινά σε ανοιξιάτικες ή ακόμα και καλοκαιρινές θερμοκρασίες.

Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο, Θοδωρή Κολυδά, αυτή η εναλλαγή είναι ένα από τα πιο ξεχωριστά χαρακτηριστικά του ελληνικού κλίματος, που συνδυάζει χιόνια στα βουνά και ήλιο με θερμοκρασίες πάνω από 30 βαθμούς σε περιοχές χαμηλότερου υψομέτρου.

Μέσα σε διάστημα περίπου δέκα ημερών, η Ελλάδα μπορεί να βιώσει εικόνες που θυμίζουν χειμώνα, με χιονοδρομικά κέντρα να λειτουργούν κανονικά στα ορεινά, ενώ παράλληλα οι παραθαλάσσιες περιοχές απολαμβάνουν ηλιόλουστες μέρες και θερμοκρασίες που προσεγγίζουν ή ξεπερνούν τους 30 βαθμούς Κελσίου. Οι θάλασσες αρχίζουν να γίνονται πιο δεκτικές για λουόμενους, προσφέροντας την πρώτη αίσθηση καλοκαιριού.

Αυτή η αυξημένη καιρική μεταβλητότητα αποτελεί ένα σημαντικό χαρακτηριστικό της άνοιξης στην Ελλάδα.

