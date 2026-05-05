«Καμπανάκι» Ζιακόπουλου για νέο κύμα σκόνης από την Τυνησία - Πότε φτάνει στη χώρα μας

Με άνοδο της θερμοκρασίας και γενικά αίθριο καιρό θα κυλήσει το επόμενο 24ωρο, με τον υδράργυρο να αγγίζει τους 26 βαθμούς Κελσίου.

Σύμφωνα με την πρόγνωση του Δημήτρη Ζιακόπουλου, η περιοχή μας καλύπτεται από υψηλές πιέσεις, με αποτέλεσμα την επικράτηση ασθενών ανέμων και τον σχηματισμό ομιχλών τη νύχτα και νωρίς το πρωί κυρίως στο εσωτερικό της ηπειρωτικής Ελλάδας.

Κατά τα άλλα, το νέο εικοσιτετράωρο η θερμοκρασία θα σημειώσει νέα άνοδο και η απογευματινή θερμική αστάθεια, που οδηγεί στην εκδήλωση τοπικών όμβρων ή και καταιγίδων, θα είναι περιορισμένη.

Την Πέμπτη (7/5), προβλέπονται αραιές νεφώσεις που παροδικά στο Ιόνιο, την ηπειρωτική χώρα και το Βόρειο Αιγαίο θα πυκνώσουν και δεν αποκλείεται να βρέξει τοπικά και πρόσκαιρα στην κεντρική και κυρίως στη Βόρεια Ελλάδα. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν θα αλλάξει σημαντικά.

Την Παρασκευή (8/5), ένα βαρομετρικό χαμηλό που θα κινηθεί από την Τυνησία προς την περιοχή μας θα προκαλέσει τοπικές βροχές στη Δ-ΒΔ Ελλάδα, τις κεντρικές και βόρειες περιοχές της χώρας και το Βόρειο Αιγαίο και θα γίνει η αιτία για τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης από τη Σαχάρα προς την περιοχή μας. Αναφορικά με το πεδίο των ανέμων και τις θερμοκρασίες, δεν αναμένονται αξιόλογες μεταβολές.

