Καιρός: Αφρικανική σκόνη και μεγάλη άνοδος της θερμοκρασίας μετά την ψυχρή εισβολή

Snapshot Μετά την ψυχρή εισβολή της Πρωτομαγιάς, αναμένεται σημαντική άνοδος της θερμοκρασίας συνοδευόμενη από αφρικανική σκόνη.

Η αφρικανική σκόνη θα αρχίσει να επηρεάζει τη Δυτική Ελλάδα από το πρωί της Τετάρτης και θα εξαπλωθεί σε όλη την ηπειρωτική χώρα έως το τέλος της ημέρας.

Την Πέμπτη η σκόνη θα επεκταθεί και στην Ανατολική Ελλάδα λόγω συνδυασμού βαρομετρικών συστημάτων και νοτιοδυτικών ανέμων από την Αλγερία.

Η σκόνη θα παραμείνει κυρίως στα ανώτερα στρώματα της τροπόσφαιρας, χωρίς σημαντική επιβάρυνση της ποιότητας του αέρα κοντά στην επιφάνεια.

Υπάρχει πιθανότητα διαφοροποίησης του φαινομένου προς το τέλος της εβδομάδας ανάλογα με τις ατμοσφαιρικές συνθήκες. Snapshot powered by AI

Μετά την ψυχή εισβολή και τη βουτιά του υδράργυρου στο τριήμερο της Πρωτομαγιάς, έρχεται εντυπωσιακή άνοδος της θερμοκρασίας, η οποία θα συνοδευθεί με μεταφορά αφρικανικής σκόνης.

Αφρικανική σκόνη: Ποιες περιοχές θα επηρεαστούν

Σύμφωνα με το Atmohub του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, η σκόνη από τη Σαχάρα θα αρχίσει να επηρεάζει τη Δυτική Ελλάδα από το πρωί της Τετάρτης, ενώ έως το τέλος της ημέρας, το νέφος θα επεκταθεί στο σύνολο της ηπειρωτικής χώρας.

Από την Πέμπτη δε, η αφρικανική σκόνη θα εξαπλωθεί και στην Ανατολική Ελλάδα.

Αιτία του νέου επεισοδίου αφρικανικής σκόνης, είναι ο συνδυασμός τριών επιφανειακών βαρομετρικών συστημάτων (χαμηλό – υψηλό – χαμηλό), ενισχυμένων από τη μεταφορά αερίων μαζών στα ανώτερα στρώματα της ατμόσφαιρας.

Οι ισχυροί νοτιοδυτικοί άνεμοι που επικρατούν πάνω από τις πηγές σκόνης στην Αλγερία παρασύρουν σωματίδια, δημιουργώντας ένα εκτεταμένο νέφος σκόνης που αναμένεται να κινηθεί προς τη χώρα μας τις επόμενες ημέρες.

Η θερμοδυναμική δομή της ατμόσφαιρας πάνω από την Ελλάδα αναμένεται να περιορίσει τη σκόνη κυρίως στα ανώτερα στρώματα της τροπόσφαιρας, με αποτέλεσμα να μην αναμένεται σημαντική επιβάρυνση της ποιότητας του αέρα κοντά στην επιφάνεια.

Προς το τέλος της εβδομάδας, υπάρχει πιθανότητα η εξέλιξη του φαινομένου να διαφοροποιηθεί, ανάλογα με τη μεταβολή των ατμοσφαιρικών συνθηκών.

Διαβάστε επίσης